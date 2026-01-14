Gobierno emite bonos de deuda internacional por 5.000 millones de dólares en una sola operación

En los recientes días, el Gobierno Nacional ejecutó una emisión histórica de bonos de deuda internacional por 5.000 millones de dólares, la más alta registrada en el país.

Duros cuestionamientos al Gobierno por emitir bonos de deuda internacional

La operación generó preocupación entre expertos financieros, quienes advierten que este mayor endeudamiento impactará los intereses de todos los productos financieros nacionales.

La decisión resultó particularmente llamativa porque el Gobierno completó en una sola operación el monto total de endeudamiento externo que tenía presupuestado para todo el año 2026, según el marco fiscal vigente.

“Para todo el año, el Gobierno tenía presupuestado, según el marco fiscal, adquirir 5.000 millones de dólares en deuda. En una sola operación, en la primera semana de enero, genera preocupación y suspicacia”, indicó Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda.

Las condiciones financieras de esta emisión también generaron análisis críticos. Esto, debido a que la tasa de interés más baja de los bonos colocados alcanzó el 5,9%, una cifra significativamente superior al 2,35% que había conseguido el gobierno Duque en la deuda adquirida con el Fondo Monetario Internacional en 2020.

Esta diferencia de más de tres puntos porcentuales refleja tanto el cambio en las condiciones del mercado internacional como la percepción de riesgo del país.

“Cuando el Gobierno se endeuda a tasas más altas, el sector privado se endeuda a tasas más altas y eso empieza porque las empresas también se endeudan y luego los hogares se ven obligados a pedir préstamos con tasas altas”, explicó José Ignacio López, presidente de Anif.

El endeudamiento del gobierno no se limita al ámbito internacional. Según estimaciones especializadas, desde agosto de 2022 hasta el cierre de 2025, el Gobierno ha tomado una deuda local por más de 370 billones de pesos, una cifra que complementa el panorama del endeudamiento público total.

Expertos hacen advertencia tras decisión del Gobierno sobre bonos de deuda

Los expertos consultados coinciden en que esta estrategia de financiamiento tendrá consecuencias directas sobre el sistema financiero nacional.

El incremento en el endeudamiento público tiende a presionar al alza las tasas de interés del mercado, afectando desde créditos hipotecarios hasta préstamos de consumo y tarjetas de crédito.