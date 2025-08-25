CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia sorprende al iniciar la semana: vea la TRM de hoy 25 de agosto

El dólar en Colombia abrió la semana con leves movimientos y cerró este lunes 25 de agosto en $4.012, muy cerca de la TRM oficial.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
08:22 a. m.
El comportamiento del dólar sigue generando expectativa en el mercado cambiario colombiano. Este lunes 25 de agosto de 2025, la divisa estadounidense cerró con una leve tendencia al alza frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Según datos oficiales, la jornada abrió hoy lunes con un precio de $4.012, lo que significó un aumento de $3,3 en comparación con la TRM fijada en $4.008,70.

Dólar hoy en Colombia: mínimos y máximos de la jornada

Durante la sesión, el dólar registró un precio mínimo de $4.007,11 y un máximo de $4.012, con siete operaciones que sumaron un monto de US$11,7 millones.

En cuanto a la TRM oficial para este lunes, se estableció en $4.008,07, cifra que refleja un comportamiento estable frente al día anterior, pero con variaciones al comparar con otros periodos de tiempo.

  • Frente al mismo día de la semana pasada: disminuyó 0,28% ($11,17).
  • Frente al mismo día del mes anterior: cayó 1,36% ($55,24).
  • Frente al inicio del año: la reducción es más marcada, con un 9,1% ($401,08).
  • Frente al mismo día del año anterior: descendió 0,56% ($22,45).

¿Qué significa este comportamiento para los colombianos?

El dólar mantiene cierta estabilidad en el corto plazo, aunque su reducción frente a comienzos de año evidencia un respiro para sectores como el importador y para quienes planean viajes al exterior.

Sin embargo, los exportadores reciben un impacto contrario, pues la tasa de cambio menos favorable reduce los ingresos en pesos por cada dólar recibido.

Expertos señalan que la tendencia del dólar en lo que resta de 2025 estará marcada por la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución de la inflación en Colombia y los precios internacionales del petróleo.

