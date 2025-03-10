¡Imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 3 de octubre de 2025! Así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia amaneció este 3 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.897.64. Eso significa que volvió a subir en el cierre de la semana, pero que siguió por debajo de la barrera de los 3.900 pesos.

El ascenso, respecto al último día (2 de octubre de 2025), fue de 7.64 pesos, lo que equivale a un incremento del 0.2%.

Y, en medio de ese escenario, se espera que el precio promedio para la compra de dólares sea de 3.810 pesos, mientras que el de venta se situaría en 3.930 pesos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se han visto las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

Bogotá: 3.820 pesos para compra y 3.930 pesos para venta.

Cali: 3.800 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.790 pesos para compra y 3.930 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 3 de octubre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación al viernes de la semana pasada (26 de septiembre de 2025), bajó exactamente 1.23 pesos.

Además, haciendo el balance con el mismo día, pero de hace un mes (3 de septiembre de 2025), la reducción fue de 119.3 pesos, que equivalen al 2.97%.

Por otra parte, teniendo como referencia el precio que el dólar alcanzó hace un año (3 de octubre de 2024), el descenso fue de 305.79 pesos.

Y, analizando el precio con el que el dólar comenzó en Colombia en el 2025, la disminución fue de exactamente 511.51 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha abierto a lo largo de la semana

Durante gran parte de la semana, el dólar en Colombia estuvo por encima de los 3.900. Sin embargo, en los dos últimos días logró caer de esa barrera.

Los cambios han sido los siguientes: