CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia sigue al alza tras crisis diplomática con EE. UU.: así abrió hoy 21 de octubre

El dólar en Colombia sigue al alza este 21 de octubre, impulsado por la crisis diplomática con Estados Unidos y la incertidumbre internacional.

Precio del dólar hoy 21 de octubre de 2025
Foto: AFP y montaje

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
08:58 a. m.
El dólar volvió a subir este miércoles en Colombia, en medio de un panorama internacional marcado por la incertidumbre y la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Los inversionistas locales analizan el posible impacto de las declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos, así como los próximos datos de inflación en Estados Unidos, que podrían influir en la política monetaria de la Reserva Federal (FED).

Precio del dólar en Colombia hoy, 21 de octubre de 2025

Según datos del mercado cambiario, la divisa estadounidense abrió la jornada en $3.880, lo que representa un leve aumento de $2,74 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para hoy, que se ubica en $3.877,26.

Durante las primeras operaciones, el precio mínimo registrado fue de $3.871 y el máximo de $3.880, con un volumen negociado cercano a US$1 millón.

Así las cosas, analistas del mercado explican que la incertidumbre política y la percepción de riesgo país han impulsado una mayor demanda de divisas extranjeras como refugio de valor.

Variaciones recientes del dólar en Colombia

En comparación con jornadas anteriores, el dólar subió 69,14 pesos, equivalente a un aumento del 1,82 %, mientras que frente al mismo día del mes pasado se redujo un 0,36 % (13,93 pesos).

Sin embargo, en lo que va del año, la moneda norteamericana ha caído un 12,06 % (531,89 pesos), y frente al mismo día de 2024, registra una disminución del 8,82 % (374,89 pesos).

Pese a la reciente alza, los analistas advierten que la divisa podría mantener su volatilidad en las próximas semanas, dependiendo de cómo evolucione la relación bilateral con Estados Unidos y de los datos macroeconómicos que se publiquen desde la FED.

