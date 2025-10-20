El dólar subió en Colombia tras la crisis diplomática con Estados Unidos: precio de hoy, 20 de octubre

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este lunes 20 de octubre de 2025 con un notable incremento, reflejando la tensión política y económica que ha generado la reciente crisis diplomática entre el gobierno de Gustavo Petro y Estados Unidos.

La divisa abrió en $3.889, es decir, $80,88 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente.

Precio del dólar en Colombia hoy, 20 de octubre de 2025

Según datos oficiales, la TRM para hoy se mantiene en $3.808,12, sin variaciones frente al viernes anterior.

Sin embargo, el comportamiento del mercado interbancario mostró una tendencia al alza tras los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que suspenderá “subsidios y pagos” a Colombia.

“Si el gobierno de Gustavo Petro no pone fin a los campos de exterminio creados por la producción de drogas, EE.UU. los cerrará por él, y no de forma amable”, declaró Trump, generando preocupación en los mercados internacionales y en los inversionistas locales.

Durante las primeras horas del lunes, el peso colombiano se vio presionado por la incertidumbre política, provocando una leve salida de capitales y un aumento en la demanda de activos en dólares, considerados más seguros ante escenarios de riesgo.

Evolución reciente del dólar en Colombia

Pese a la subida inicial, el dólar sigue registrando una caída del 13,63% en lo que va del año. En comparación con octubre de 2024, la divisa ha bajado un 10,44%, equivalente a $444,03, y frente al mes anterior ha disminuido un 2,13% ($83,07).

Aún así, los analistas advierten que los próximos días podrían traer mayor volatilidad, dependiendo de cómo evolucione la relación entre Bogotá y Washington. Si la tensión escala, el dólar podría romper nuevamente la barrera de los $3.900, afectando el costo de importaciones y el precio de bienes importados.