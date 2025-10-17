CANAL RCN
Economía Video

Así cerró el dólar en Colombia este 17 de octubre: llegó a cifras que no alcanzaba hace 18 meses

El precio de la divisa estadounidense cayó a cifras que no se veían desde abril de 2024, impulsado por factores locales e internacionales.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
01:50 p. m.
El dólar en Colombia cerró este 17 de octubre con Tasa Representativa del Mercado de 3.834 pesos.

Durante la jornada, la divisa llegó a tocar un mínimo de $3.765 y un promedio de negociación de $3.796, un valor que no se registraba desde abril de 2024, confirmando la tendencia a la baja que se ha consolidado en las últimas semanas.

Según analistas, en lo que va de 2025 el dólar ha caído más del 13% en el país, después de haber iniciado el año por encima de $4.400. Este descenso se explica por una combinación de factores externos —como la situación económica en Estados Unidos— y decisiones recientes del Gobierno colombiano.

Factores internacionales: guerra comercial y expectativa de tasas

A nivel global, la moneda estadounidense enfrenta una pérdida de valor cercana al 9% en lo corrido del año, lo que representa una de las mayores caídas en medio siglo.

De acuerdo con Germán Machado, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, el fenómeno está ligado a cifras débiles de empleo en Estados Unidos y a la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) reduzca sus tasas de interés en al menos dos oportunidades antes de que termine 2025.

Además, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos continúan generando incertidumbre en los mercados. Esta llamada “guerra arancelaria”, promovida por el presidente Donald Trump, junto con el prolongado cierre de gobierno estadounidense, han fortalecido la percepción de riesgo y debilitado el dólar a nivel global.

Factores locales: decisiones del Gobierno y movimientos de fondos

En el ámbito nacional, los movimientos del dólar también responden a la posibilidad de que el Gobierno colombiano obligue a los fondos de pensiones a repatriar parte de sus inversiones en el extranjero.

Según David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, estas eventuales “monetizaciones” implicarían una mayor oferta de dólares en el mercado local, lo que presiona la tasa de cambio a la baja.

Estas eventuales monetizaciones implican entonces más dólares en el mercado y ante esto una caída como la que estamos observando.

Esta medida, junto con la entrada de nuevos flujos de divisas, ha generado un entorno favorable para la apreciación del peso colombiano frente al dólar.

Qué viene para el dólar en Colombia

Si la Reserva Federal de Estados Unidos confirma los recortes de tasas de interés previstos, los analistas prevén que el dólar podría seguir bajando tanto en Colombia como en los mercados internacionales.

Sin embargo, este escenario también plantea retos para el sector exportador, que se vería afectado por los bajos niveles de la tasa de cambio y una posible reducción en sus ingresos en pesos.

