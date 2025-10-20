CANAL RCN
La millonaria suma de dólares que dejaría de recibir Colombia por crisis con EE. UU.

El presidente Donald Trump anunció el retiro de los subsidios que entrega anualmente a Colombia como un aliado estratégico.

La millonaria suma de dólares que dejaría de recibir Colombia por crisis con EE. UU.
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
02:48 p. m.
La ayuda financiera más reciente que Estados Unidos ha entregado a Colombia, aprobada por el Congreso fue de $401 millones de dólares, recursos que fueron destinados a la lucha antidrogas, a las fuerzas militares y, además, a derechos humanos, entre otros.

El monto para el año fiscal 2026 aún tiene que pasar por el Congreso para su aprobación. Es importante destacar que está previsto un recorte en la ayuda no militar de 67 millones 250 mil dólares para inversión de seguridad nacional.

¿Cuánta plata dejaría de recibir Colombia de EE. UU.?

Cientos de millones de dólares que afectarían a distintas áreas no militares, áreas institucionales en las que Estados Unidos y Colombia han tenido en los últimos años una estrecha cooperación que ahora está en peligro.

Dependerá del Congreso de si aprueban o no este recorte o el fin total de la ayuda. Hay congresistas tanto republicanos como demócratas que han defendido esa reducción de la ayuda a Colombia ante los malos resultados que consideran está teniendo la lucha contra el narcotráfico.

Tras la descertificación de Colombia, ahora Donald Trump propone acabar con toda la ayuda, lo que tendría un efecto devastador. Esto supondría el peor escenario de las relaciones entre ambos países, porque los fondos anuales de cooperación se estiman en $450 millones de dólares.

La millonada que giró EE. UU. a Colombia en los últimos años

En 2023, la asistencia total, según reportes oficiales, ascendió a 559,6 millones de dólares con fondos del gobierno y de USAID.

En 2024, el Congreso redujo la ayuda a 377.5 millones de dólares, atribuida a preocupaciones sobre la política antidrogas del presidente Gustavo Petro.

Para 2025, las proyecciones iniciales indicaban un monto de 210 millones, incluidos fondos destinados al sector agrícola.

Estos montos comprenden la ayuda estadounidense que se distribuye en varios partidos, como asistencia militar, desarrollo y seguridad.

La suspensión implica el congelamiento de cientos de millones de dólares.

