CANAL RCN
Economía

Precio del dólar sufrió cambio en Colombia hoy 26 de agosto de 2025: así abrió la jornada

El dólar en Colombia volvió a moverse este martes 26 de agosto de 2025 y genera atención en los mercados.

Dólar en Colombia hoy
Foto: AFP y Freepik

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
08:18 a. m.
El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este martes 26 de agosto de 2025 con un leve repunte frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

La divisa abrió en $4.020, lo que significó un aumento de $2,56 respecto a la TRM fijada en $4.017,44 por la Superintendencia Financiera.

Durante las primeras operaciones del día, la divisa registró un mínimo de $4.020 y un máximo de $4.020, en un mercado que movió cerca de US$1,7 millones en siete transacciones.

Comportamiento del dólar frente a días anteriores

De acuerdo con los reportes oficiales, la TRM del martes 26 de agosto cerró en $4.017,44. Esto refleja que frente al día anterior la divisa subió $9,37, lo que representa un aumento del 0,23%.

En comparación con el mismo día de la semana pasada, el dólar disminuyó $1,8, equivalente a una variación de -0,04%. Frente al mismo día del mes pasado, la reducción fue más notoria: $93,04 menos, con una caída de 2,26%.

Así ha variado el precio del dólar en 2025

El comportamiento de la moneda estadounidense en lo corrido del año también muestra una tendencia a la baja. Desde enero, el dólar ha perdido $391,71, lo que significa una caída del 8,88%.

Si se compara con el mismo día de 2024, la reducción es de $13,08, lo que representa una variación de -0,32%. Este panorama ha favorecido a importadores y viajeros, pero al mismo tiempo genera incertidumbre en sectores exportadores que reciben menos pesos por cada dólar.

