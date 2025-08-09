El dólar sigue cayendo en Colombia y se acerca a mínimos del 2025: así se cotiza este 8 de septiembre

El precio del dólar en Colombia continúa mostrando un comportamiento a la baja y se convierte en tema central para empresarios, importadores y ciudadanos que siguen de cerca su cotización.

Este lunes 8 de septiembre de 2025, la divisa estadounidense abrió la jornada en $3.950,69, lo que representa una caída de $10,25 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.960,94.

Durante los primeros movimientos del día, el dólar registró un precio mínimo de $3.946,69 y un máximo de $3.955, con un total de 27 transacciones por un monto de US$11,4 millones.

Comportamiento frente a días anteriores

La TRM oficial publicada para hoy se mantuvo inalterada frente al día anterior, pero muestra una tendencia descendente si se compara con semanas y meses pasados.

De hecho, el valor disminuyó un 1,43% ($57,47) en relación con el mismo día de la semana anterior y cayó un 2,18% ($88,41) respecto al mismo día del mes pasado.

En lo corrido del año, la reducción es aún más significativa: el dólar ha bajado un 10,17% ($448,21) desde enero, lo que evidencia un fortalecimiento del peso colombiano en 2025.

Comparación del dólar frente al año anterior

La divisa también presenta una disminución frente a septiembre de 2024. Según los datos del mercado, la TRM de hoy es $188,85 menor, lo que equivale a una variación del 4,55% en un año.

Para analistas financieros, este comportamiento refleja la estabilidad de los flujos externos, sumado al optimismo en los mercados regionales y a las decisiones de política monetaria que han favorecido al peso colombiano.

Aunque los exportadores podrían sentir el impacto negativo de un dólar más bajo, sectores como los importadores, viajeros internacionales y deudores con obligaciones en dólares se benefician de esta tendencia.

El reto, según los expertos, será mantener esta estabilidad en medio de la volatilidad global.