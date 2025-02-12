Precio del dólar en Colombia hoy 2 de diciembre: importante alteración de la divisa

El dólar en Colombia inició la jornada de este martes 2 de diciembre con un comportamiento al alza, impulsado por factores internacionales que siguen marcando el ritmo de los mercados.

Precio del dólar en Colombia hoy, 2 de diciembre: así abrió la divisa en el mercado

La divisa abrió en $3.819,99, es decir, $35,56 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día, que se ubicó en $3.784,43.

Durante las primeras horas del día, el dólar registró un precio mínimo de $3.815,75 y un máximo de $3.819,99, con apenas cuatro transacciones que sumaron US$12,2 millones, lo que refleja una actividad moderada en el mercado cambiario local.

¿Cómo se comporta la TRM frente a días, semanas y meses anteriores?

La TRM para este martes 2 de diciembre se fijó en $3.784,43, cifra que evidencia variaciones importantes si se compara con periodos recientes.

Frente al día anterior, la divisa subió 40 pesos, equivalente a un aumento del 1.07%. Sin embargo, el panorama cambia al analizar ventanas más amplias.

En comparación con el mismo día de la semana pasada, el dólar presentó una caída del 0.52% (19,66 pesos). Frente al mismo periodo del mes anterior, la reducción fue del 1.96% (75,69 pesos).

Y si se mira el comportamiento acumulado del año, la divisa ha perdido 14.17% de su valor, lo que representa 624,72 pesos menos.

¿Cómo se compara con el precio del año pasado?

El retroceso también es evidente cuando se analiza la variación anual. Frente al mismo día de 2024, el dólar cayó 14.37%, lo que equivale a 635,16 pesos menos.

Este comportamiento refleja que, pese a los altibajos diarios, la tendencia general del dólar en Colombia durante 2025 ha sido a la baja.