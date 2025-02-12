CANAL RCN
Dólar tuvo importante remonte en Colombia: así cerró su valor HOY 2 de diciembre

La divisa extranjera tuvo un importante ascenso en la jornada de este martes.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
04:05 p. m.
La cotización del dólar estadounidense experimentó un notorio repunte este martes, cerrando la jornada de negociación al alza y consolidando su posición por encima de la importante barrera psicológica de los $3.800. Esta subida interrumpe la ligera tendencia de estabilidad observada en las últimas semanas de noviembre y genera nuevas alertas en el mercado de divisas local.

Según el registro de cierre, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para la jornada de este miércoles se situará en $3.804,58, lo que representa un significativo incremento frente al cierre de la jornada anterior, que se había ubicado en $3.784,50.

Estados Unidos cobrará 45 dólares a viajeros que incumplan con rigurosa norma desde febrero 2026

A lo largo del día, la divisa fluctuó con notable volatilidad. La apertura se registró cerca de los $3.753,45, pero rápidamente encontró impulso, alcanzando un máximo intradiario cercano a los $3.819,78 en las horas de la tarde, de acuerdo con las plataformas de negociación.

Así se ha comportado el dólar durante los últimos días en Colombia

El dólar estadounidense en Colombia ha mostrado un comportamiento de volatilidad e inestabilidad en los últimos días, rompiendo una tendencia a la baja que se había observado en buena parte de noviembre.

Durante la última semana de noviembre, la divisa tendió a la baja, llegando a niveles cercanos a los $3.773,60. Esta tendencia se había mantenido, con el dólar retrocediendo aproximadamente $52,44 en los siete días previos al 1 de diciembre.

La jornada del 2 de diciembre marcó una interrupción abrupta de la tendencia bajista, con un fuerte incremento de $40.00 en la TRM (Tasa Representativa del Mercado) que se aplicará el miércoles 3 de diciembre.

  • Martes 2 de Diciembre 2025: 3.817 COP
  • Lunes 1 de Diciembre 2025: 3,744 COP
  • Domingo 30 de Noviembre 2025: 3,744.43 COP
  • Sábado 29 de Noviembre 2025: 3,744.43 COP
  • Viernes 28 de Noviembre 2025: 3,773.60 COP
