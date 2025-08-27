Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto

El comportamiento del dólar en Colombiavolvió a captar la atención del mercado este miércoles 27 de agosto de 2025.

La divisa estadounidense inició la jornada con una cotización de $4.063, lo que representó un incremento de $15,49 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera en $4.044,51.

La primera operación del día se registró por un monto de US$250.000, con un precio mínimo y máximo de $4.063, alcanzando así el nivel más alto en más de una semana, desde el pasado 15 de agosto.

Comportamiento del dólar frente a días y meses anteriores

De acuerdo con los reportes oficiales, frente al día anterior el dólar subió $27,07, equivalente a un 0,67%. Comparado con la misma fecha de la semana pasada, el incremento fue de $8,09, es decir, un 0,2%.

Sin embargo, frente al mismo día del mes pasado la divisa presenta una caída de $65,97, lo que equivale a un retroceso del 1,6%. En el balance de 2025, el dólar ha perdido $364,64 frente al peso colombiano, lo que significa una disminución del 8,27% desde comienzos de año.

Impacto del dólar frente al año anterior y expectativas del mercado

Al contrastar con el mismo día de 2024, la moneda estadounidense muestra un leve aumento de $20,59, correspondiente a un 0,51%.

Esta volatilidad refleja los ajustes globales en las tasas de interés y las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que siguen influyendo en los mercados emergentes.

Analistas financieros destacan que, aunque el dólar registra un repunte en esta jornada, la tendencia general del año continúa siendo bajista frente al peso colombiano.