Movimiento importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de febrero de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia, según el Banco de la República, abrió en 3.665,000 en la mañana de este 17 de febrero de 2026.

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.652,89 pesos, lo que significa que no tuvo variaciones respecto al lunes 16 de febrero de 2026.

Sin embargo, a medida que la jornada fue avanzando, la divisa estadounidense fue teniendo cambios y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde de este martes, cerró con tendencia a la baja.

¿Qué tanto disminuyó el dólar en Colombia respecto al precio de apertura de este 17 de febrero de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 17 de febrero de 2026

El Banco de la República, en su página web oficial, indicó que el dólar cerró este 17 de febrero de 2026 en 3.649,000 pesos.

Es así como, haciendo el balance con la tasa de apertura, el decrecimiento exacto fue de 16 pesos.

Adicionalmente, el Banco de la República también aseguró que la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.664,982 pesos y que el dólar alcanzó su pico más alto sobre las 8:11 de la mañana, al tocar los 3.671,01 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas son las tarifas para compra y venta

Desde las primeras horas de la mañana de este 17 de febrero, las casas de cambio han estipulado las siguientes tarifas en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín: