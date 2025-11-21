Precio del dólar en Colombia cambió la tendencia y se disparó este 21 de noviembre

El dólar en Colombia volvió a sorprender este 20 de noviembre tras varias jornadas de relativa estabilidad, registrando un cambio de tendencia que encendió las alertas de analistas y mercados.

La divisa estadounidense abrió la jornada al alza y se ubicó por encima de los $3.770, impulsada por un entorno internacional más tenso y señales económicas que fortalecieron al billete verde en el mundo.

Apertura del dólar en Colombia este 20 de noviembre

El dólar inició la jornada en $3.770, un incremento de $28,73 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, que se ubicó en $3.741,27.

Durante las primeras horas, la divisa marcó un precio mínimo de $3.770 y un máximo de $3.775, con un total de 12 transacciones que sumaron US$12,5 millones.

Este repunte rompe la tendencia bajista que venía presentando desde mediados de octubre y coincide con un fortalecimiento global del dólar frente a la mayoría de divisas principales.

Así se movió la TRM para el 21 de noviembre

La TRM fijada para el viernes 21 de noviembre de 2025 quedó en $3.741,27, un balance que deja ver un comportamiento mixto según el periodo de comparación:

Frente al día anterior: subió $24,54 (+0,66%)

Frente a la semana anterior: aumentó $21,67 (+0,58%)

Frente al mes anterior: cayó $135,99 (-3,51%)

Desde el inicio del año: baja acumulada de $667,88 (-15,15%)

Frente al mismo día del año anterior: retroceso de $672,79 (-15,24%)

Así las cosas y aunque el dólar mostró un repunte puntual este 20 de noviembre, los analistas advierten que el panorama sigue sujeto a la volatilidad global, especialmente a las decisiones de la FED y la dinámica de los mercados emergentes.