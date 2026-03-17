Equipo grande del FPC confirmó nuevo presidente y publicó comunicado oficial

El fútbol colombiano sigue moviendo fichas fuera de la cancha. En las últimas horas, el Deportivo Independiente Medellín confirmó oficialmente a su nuevo presidente, un nombramiento que marca el inicio de una nueva etapa administrativa para uno de los clubes tradicionales del país.

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A través de un comunicado, la institución informó que Daniel Ossa Giraldo fue designado nuevamente como presidente del club, retomando responsabilidades en la dirección institucional del equipo conocido como el “Equipo del Pueblo”.

La decisión llega en un momento clave para el club, que busca mantener estabilidad institucional mientras continúa compitiendo en la Liga BetPlay.

Daniel Ossa Giraldo regresa a la presidencia del Medellín

El anuncio confirma el regreso de Ossa a un cargo que ya ocupó en el pasado. Su vínculo con el Medellín no es reciente: desde 2019 ha acompañado al club en diferentes roles directivos.

Según el comunicado oficial, “Daniel Ossa Giraldo ha sido designado como nuevo presidente de la institución, iniciando una nueva etapa al frente del Equipo del Pueblo”.

Durante su etapa anterior al frente del club, el Medellín vivió momentos deportivos destacados. En ese periodo el equipo logró dos títulos de la Copa BetPlay, además de disputar finales de liga y mantenerse como protagonista en varias instancias decisivas del fútbol colombiano.

Estos resultados ayudaron a consolidar un proyecto deportivo que devolvió al “Poderoso de la Montaña” a posiciones competitivas dentro del torneo local.

La relación con la hinchada y el proyecto del club

Uno de los aspectos más recordados de la gestión de Ossa es su cercanía con la afición. A lo largo de su trabajo dentro de la institución, logró construir una relación cercana con los seguidores del Medellín, participando activamente en espacios de diálogo y actividades del club.

Desde la institución destacaron que su liderazgo también estuvo enfocado en fortalecer la estructura administrativa del equipo.

En ese sentido, su gestión impulsó procesos orientados a la sostenibilidad institucional, el crecimiento comercial y el desarrollo de proyectos estratégicos que hoy continúan formando parte del futuro del club.

Ahora, Daniel Ossa asume nuevamente el reto con el objetivo de seguir fortaleciendo al Medellín dentro y fuera de la cancha.

Desde el club señalaron que su regreso se da con la convicción de continuar construyendo, junto a la hinchada, el camino de crecimiento que busca mantener al equipo como protagonista del fútbol colombiano.