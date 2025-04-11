CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia registra movimiento clave este 4 de noviembre: así inicia el mes la divisa

Descubre los movimientos recientes del dólar en Colombia y cómo esto podría afectar la economía. Atención al precio de apertura de este 4 de noviembre.

Precio del dólar hoy martes 4 de noviembre de 2025
Foto: Pixabay

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
07:57 a. m.
El dólar en Colombia comenzó la semana con una leve estabilidad, luego de varios días marcados por la volatilidad en los mercados internacionales.

Este martes 4 de noviembre de 2025, la divisa estadounidense se cotiza oficialmente en $3.860,12 pesos colombianos, según la información publicada por el Banco de la República.

Este valor representa una pequeña disminución frente al cierre de octubre, cuando el dólar rondaba los $3.870 COP, confirmando la tendencia de ajuste que se ha mantenido durante las últimas semanas.

Cotización del dólar hoy en casas de cambio

De acuerdo con un sondeo realizado en distintos establecimientos de cambio del país, el precio promedio del dólar para este martes se ubica en $3.775 para la compra y $3.900 para la venta.

Estas variaciones reflejan las diferencias entre el mercado oficial y el comercial, donde influyen factores como la demanda de divisas para viajes, importaciones o pagos internacionales.

En el panorama general, la divisa ha mostrado un comportamiento más estable tras los movimientos que se registraron en octubre, cuando la volatilidad externa y las decisiones de tasas de interés en Estados Unidos impactaron directamente al peso colombiano.

Así se ha comportado el dólar frente al peso colombiano

Según el Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del 4 de noviembre presenta las siguientes variaciones:

  • Frente al día anterior: se mantuvo estable.
  • Frente a la misma fecha del mes anterior: cayó un 0,36% (equivalente a $14,06).
  • Frente al mismo día del año pasado: bajó un 12,55%, es decir, $553,88.
  • Desde el inicio del 2025: acumula una reducción de 12,45%, lo que confirma un año de fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar.
