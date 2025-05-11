¡Cambio sorpresivo y clave en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 5 de noviembre de 2025!

El dólar abrió este 5 de noviembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.872,42 pesos, lo que significa que, respecto al día anterior (4 de noviembre), subió 12.35 pesos.

Sin embargo, a lo largo de la jornada hubo cambios constantes en la divisa estadounidense y, finalmente, cerró a la baja.

¿Qué tanto bajó el precio del dólar en el cierre de este 5 de noviembre de 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 5 de noviembre de 2025

El Banco de la República de Colombia, que en su página web tiene una gráfica en la que analiza en tiempo real los movimientos del dólar, reveló que este 5 de noviembre de 2025 cerró en 3.833,100 pesos.

De esa manera, en comparación con la Tasa Representativa del Mercado, el precio del dólar perdió 39,32 pesos.

En medio de ese panorama, el Banco de la República de Colombia también señaló que la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.839,509 pesos.

Mientras tanto, de acuerdo con lo que identificó la entidad bancaria, este 5 de noviembre de 2025 se alcanzaron a mover 1.505,451 millones de dólares.

Es así como el precio promedio para la compra de dólares en Colombia se ha ubicado en 3.760 pesos y el de venta se encuentra en 3.890 pesos.

Sin embargo, las casas de cambio de las principales ciudades del país están cobrando las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.780 pesos para la compra y 3.890 pesos para la venta.

Cali: 3.850 pesos para la compra y 3.990 pesos para la venta.

Cartagena: 3.750 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta.

Medellín: 3.720 pesos para la compra y 3.870 pesos para la venta.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las Tasas Representativas del Mercado en noviembre

En noviembre, el dólar en Colombia aún no ha sobrepasado los 3.900 pesos. Las variaciones en el precio de apertura han sido las siguientes: