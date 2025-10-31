Así cerró el dólar en Colombia en octubre: atención al cambio y la nueva cotización de la divisa

El dólar cerró el mes de octubre con una ligera baja, todo ello justo después de que el Banco de la República de Colombia decidiera mantener la tasa de interés de política monetaria en 9,25 %.

Esta pausa en el ajuste de tasas parece haber reforzado la percepción de estabilidad en la divisa frente al peso colombiano.

¿Cómo se comportó la cotización del dólar?

La divisa estadounidense se situó, en el cierre del 31 de octubre, en $3.860,12 COP, lo que representó un descenso de $10,30 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.870,42 COP.

Según los datos disponibles, la moneda experimentó un precio mínimo de $3.842,50 COP y un máximo de $3.871,00 COP, mientras que en el mercado se registraron 1.208 transacciones por un monto aproximado de US$1.007 millones.

Adicionalmente, si comparamos con periodos anteriores, la TRM del día muestra una caída del 0,38 % frente al día anterior, mientras que en el análisis interanual se evidencia una reducción de 12,3 % (equivalente a $543,04 COP) y una baja de 1,35 % ($53,13 COP) frente al mismo día del mes anterior.

¿Por qué bajó el dólar?

El mantenimiento de la tasa de interés en 9,25 % por parte del Banco de la República generó un mensaje de contención frente a la inflación y estabilidad monetaria, lo que contribuye a reducir la presión al alza sobre el peso colombiano.

A ello se suman flujos de transacciones moderados y un entorno internacional más calmado, que favorece que el dólar no escale con fuerza frente al COP.

En ese escenario, la baja del dólar –aunque moderada– es una buena señal para los colombianos que tienen compromisos en dólares (como estudiantes o empresas importadoras) y para el ánimo general del mercado cambiario.