Colombianos pagarían más de quinientos mil pesos por una plaza de parqueadero en el Mundial de 2026: estos son los precios

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, promete ser un evento de magnitudes enormes para los tres países anfitriones.

No obstante, el sueño de acompañar a su selección, en este caso a la Selección Colombia, podría venir con un costo inesperadamente elevado.

Un análisis reciente de los precios revelados por la FIFA ha puesto en alerta a los aficionados: en varias sedes de Estados Unidos, el precio por asegurar un cupo de parqueadero para un vehículo podría superar el valor del boleto más económico para asistir al partido.

Esto pagarían los colombianos por un cupo de parqueadero en EE.UU para el Mundial

Según la información dispuesta en la plataforma oficial de la FIFA para la reserva de estacionamientos, las tarifas por dejar el vehículo en los alrededores de los estadios en las sedes estadounidenses oscilan entre $75 y $175 dólares (USD) por partido, más de 600 mil pesos. Estos precios varían según la ciudad, la fase del torneo y la demanda proyectada.

Para poner esta cifra en perspectiva, la entrada más económica (Categoría 4) para un partido de la fase de grupos ha sido tasada en $60 USD, unos 225.000 pesos.

Lo anterior significa que, en el mejor de los casos, un aficionado que opte por la entrada más barata y el estacionamiento más económico en sedes como Boston, Dallas, Kansas City, Miami o Filadelfia (donde ya se han revelado precios), terminaría pagando un 25% más por el aparcamiento que por el acceso al encuentro.

En los partidos de mayor trascendencia, la brecha es aún más notoria. Los estacionamientos más costosos, fijados en $175 USD, corresponden a instancias decisivas como la semifinal en Dallas o el partido por el tercer puesto en Miami. Incluso en encuentros de la fase inicial, como en Filadelfia, el valor del parking asciende a $115 USD.

Para el hincha colombiano, que tradicionalmente se caracteriza por su fervor y el deseo de seguir a la "Tricolor" en el extranjero, este nuevo rubro representa un golpe significativo al presupuesto total del viaje.

Teniendo en cuenta que el costo total estimado para asistir a un par de partidos de la fase de grupos, incluyendo vuelos, alojamiento y manutención, ya supera los $5 millones de pesos colombianos en el escenario más austero, la inclusión de un gasto diario de parqueadero de entre $300.000 y $700.000 pesos colombianos (tasas de cambio aproximadas) incrementa drásticamente los costos.