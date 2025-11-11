CANAL RCN
Deportes

Comunicado OFICIAL: Harold Santiago Mosquera habló sin tapujos y dejó un mensaje contundente sobre su futuro

Harold Santiago Mosquera, en medio de los rumores, reveló cuál es su prioridad.

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
12:14 p. m.
En la mañana de este 11 de noviembre de 2025, Eduardo Méndez, el presidente de Independiente Santa Fe, le confesó a Carlos Antonio Vélez que Harold Santiago Mosquera no estará en el club en 2026.

La razón es que su contrato se vence a finales del 2025 y el 'cardenal' no tiene cómo pagarle lo que él y su empresario están pidiendo para la renovación.

RELACIONADO

Además, presuntamente, un club (que sería América de Cali), ya le habría ofrecido una cantidad de dinero muy importante y el acuerdo estaría a mínimos detalles de cerrarse.

Por lo tanto, en medio de todos esos rumores, Harold Santiago Mosquera tomó la decisión de pronunciarse y emitir un comunicado de prensa. ¿Qué aclaró sobre su futuro?

Harold Santiago Mosquera le aseguró profesionalismo a Independiente Santa Fe

"A la afición, los medios y todos los que siguen mi carrera: en los últimos días he visto diferentes versiones y comentarios sobre mi futuro futbolístico. Quiero expresar con total respeto y claridad que, en este momento, mi única prioridad es Independiente Santa Fe, club al que pertenezco y con el que estoy completamente comprometido mientras sigamos en competencia", comenzó planteando Harold Santiago Mosquera.

"Estoy enfocado al 100% en entrenar, competir y dar lo mejor de mí por mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la hinchada que me ha mostrado siempre un cariño especial. Tengo un profundo respeto y aprecio por los hinchas de Santa Fe, quienes me han hecho sentir en casa desde el primer día y a quienes quiero agradecer por su respaldo incondicional en cada momento, dentro y fuera del campo", agregó el extremo.

"Cualquier decisión sobre mi futuro será comunicada en su momento, de manera oficial y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada. Soy consciente de que los rumores hacen parte del fútbol, pero quiero dejar claro que no permitiré que nada desvíe mi enfoque del objetivo que tenemos como grupo", concluyó Harold Santiago Mosquera.

Además, en su comunicado, la estrella de Independiente Santa Fe aseguró que tiene una excelente relación con Eduardo Méndez.

Los números de Harold Santiago Mosquera con Independiente Santa Fe en el actual semestre

En la temporada 24/25, Harold Santiago Mosquera ha disputado 3.373 minutos en 48 partidos con Independiente Santa Fe.

RELACIONADO

Además, ha celebrado ocho goles y aportado once asistencias, convirtiéndose en un titular indiscutible.

 

