Cristiano lo sentenció: contundente anuncio previo al Mundial 2026

La leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia este martes al confirmar que el Mundial de 2026 será el último que dispute con la camiseta de la selección de Portugal. En una intervención durante un foro sobre turismo celebrado en Arabia Saudita, el delantero del Al-Nassr aseguró que la próxima cita mundialista marcará el cierre de su etapa como internacional, poniendo fin a una de las carreras más exitosas y longevas en la historia del fútbol.

“Definitivamente sí”, respondió sin dudar cuando fue consultado sobre si el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá sería su último. “Tendré 41 años y creo que será el momento”, expresó el astro portugués, quien lleva más de dos décadas representando a su país en las principales competencias del mundo.

“El retiro está cerca”: Ronaldo reconoce que el final se aproxima

Durante su intervención, Cristiano también habló de su futuro profesional, admitiendo que el retiro ya no está lejos. “Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más”, declaró con franqueza. Aunque aún mantiene un nivel competitivo notable, el cinco veces ganador del Balón de Oro sabe que su retiro del fútbol profesional está próximo.

Portugal, que aún no ha asegurado su clasificación al Mundial 2026, tiene la posibilidad de hacerlo si vence a Irlanda en su próximo compromiso. Ronaldo, quien aún persigue el sueño de ganar un título mundialista con su país, reconoció que ese trofeo sería el broche de oro a su carrera. La selección lusa tuvo su actuación más destacada en 2006, cuando llegó hasta las semifinales y cayó ante Francia.

Un ícono global que sigue marcando el camino

Desde su debut en el Sporting de Lisboa hasta su consagración en el Manchester United y el Real Madrid, Cristiano Ronaldo ha sido sinónimo de excelencia, disciplina y liderazgo. En 2023 sorprendió al mundo al unirse al Al-Nassr de Arabia Saudita, convirtiéndose en el principal referente de un proyecto deportivo impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salmán.

El país árabe, que será sede del Mundial 2034, ha apostado por el deporte como parte de su plan de transformación económica “Visión 2030”, buscando diversificar su economía más allá del petróleo. En este contexto, Ronaldo no solo es una figura deportiva, sino también un símbolo de la expansión global del fútbol.

Con su mirada puesta en 2026, Cristiano Ronaldo se prepara para cerrar con grandeza un ciclo histórico que lo consagró como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.