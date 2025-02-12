Motociclistas tendrán pico y placa gracias a rigurosa norma: conozca los puntos donde habrá

La Gobernación del departamento del Atlántico, a través del Instituto de Tránsito, puso en marcha el nuevo esquema de Pico y Placa unificado para motocicletas, motocarros y cuatrimotos que circulan en 20 de sus municipios.

La restricción, que entró en vigencia a partir de este lunes 1 de diciembre, busca enfrentar el preocupante incremento en los índices de siniestralidad vial, especialmente durante la temporada de fin de año y los Carnavales.

La decisión, plasmada en el Decreto 000362 firmado por el gobernador Eduardo Verano, establece una rotación diaria que afectará a un segmento específico de placas de lunes a viernes en un amplio horario diurno. El principal objetivo de esta unificación es introducir orden, fortalecer la seguridad vial en las vías secundarias y terciarias, y proteger la vida de los ciudadanos en las carreteras departamentales.

Así regirá el pico y placa en el departamento del Atlántico

El corazón de la medida es el Pico y Placa diurno que operará de lunes a viernes, en la franja comprendida entre las 8:00 de la mañana y las 11:59 de la noche. La rotación se realizará basándose en el último dígito de la placa del vehículo, afectando dos números por día, siguiendo este esquema:

Lunes: Placas terminadas en 1 y 2

Martes: Placas terminadas en 3 y 4

Miércoles: Placas terminadas en 5 y 6

Jueves: Placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: Placas terminadas en 9 y 0

Este esquema se complementa con una restricción nocturna para motos, motocarros y cuatrimotos los viernes, fines de semana y días festivos, entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m. del día siguiente.

Estos son los municipios que tendrán pico y placa

El decreto aplica a las vías de 20 jurisdicciones, abarcando gran parte del territorio departamental. Entre los municipios donde rige la nueva normativa se encuentran Malambo, Puerto Colombia, Galapa, Juan de Acosta, Piojó, Tubará, Baranoa, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Polonuevo, Sabanagrande, Sabanalarga, Repelón, Usiacurí, Santa Lucía, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz y Suan.

Es fundamental destacar que esta restricción departamental no aplica en tres de los centros urbanos más grandes y con mayor flujo vehicular de la región: el Distrito de Barranquilla, y los municipios de Soledad y Luruaco.