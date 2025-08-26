CANAL RCN
Economía

Tiempo en el prescribe la deuda por pago de administración en conjunto residencial: esto debe saber

Conozca lo que dice la ley colombiano en estos casos puntuales.

Prescripción deuda administracion conjunto
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
01:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La prescripción de una deuda, es el modo legal en que se extingue la posibilidad de un acreedor (quien prestó el dinero o a quien se le debe algo) de reclamar judicialmente el pago de una obligación a un deudor, debido a que ha transcurrido un periodo de tiempo determinado por la ley sin que se haya ejercido esa acción de cobro.

En palabras más sencillas, es como una "fecha de vencimiento" para el derecho de demandar. Si el acreedor no toma medidas legales para cobrar la deuda dentro del plazo que la ley establece, pierde el derecho de hacerlo a través de un proceso judicial.

Tome nota: tiempo en el que una deuda por tarjeta de crédito se prescribe en Colombia
RELACIONADO

Tome nota: tiempo en el que una deuda por tarjeta de crédito se prescribe en Colombia

En Colombia, el tema de la prescripción de las deudas por cuotas de administración en conjuntos residenciales es un asunto de gran relevancia y a menudo genera confusión entre los copropietarios y las administraciones.

La legislación colombiana, principalmente la Ley 675 de 2001 (Régimen de Propiedad Horizontal) y el Código Civil, ofrecen claridad sobre el tema. No obstante, es crucial entender que el concepto de prescripción no es automático y requiere de un proceso judicial para ser declarado.

¿Cuándo se prescribe una deuda por deuda de administración en conjunto?

Para empezar, es importante diferenciar entre la cuota de administración como tal y la acción para cobrarla. Las cuotas de administración, en su esencia, no prescriben.

Ello se debe a que son una obligación permanente que nace de la Ley y del reglamento de propiedad horizontal, mientras la persona sea propietaria o tenedora de un bien privado. Lo que realmente prescribe es la acción que tiene la copropiedad para exigir el pago de esa deuda a través de un proceso legal. Es decir, la posibilidad de demandar al deudor para que cumpla con su obligación.

Estas son las deudas que se prescriben en tres años en Colombia: ojo tiene que cumplir estas condiciones
RELACIONADO

Estas son las deudas que se prescriben en tres años en Colombia: ojo tiene que cumplir estas condiciones

 

De acuerdo con el artículo 2536 del Código Civil, existen dos plazos de prescripción para la acción de cobro, dependiendo del tipo de proceso judicial que se inicie:

  • Acción ejecutiva: El plazo de prescripción es de cinco (5) años. Este es el camino más común y rápido para el cobro de deudas, ya que las actas y reglamentos de la propiedad horizontal son considerados títulos ejecutivos.
  • Acción ordinaria: El plazo de prescripción es de diez (10) años. Esta vía se utiliza para casos donde no se dispone de un título ejecutivo o cuando la acción ejecutiva ha prescrito.

Es fundamental entender que la prescripción no es un hecho que se dé de forma automática. Un propietario que deba cuotas de administración por más de cinco años no puede simplemente dejar de pagarlas bajo el argumento de que ya prescribieron.

Nueva tarjeta de crédito para quienes no tienen vida crediticia en Colombia
RELACIONADO

Nueva tarjeta de crédito para quienes no tienen vida crediticia en Colombia

La prescripción debe ser alegada por el deudor en el marco de un proceso judicial y debe ser declarada por un juez de la República. El juez analizará las pruebas y determinará si, efectivamente, se cumplió el tiempo necesario sin que la copropiedad haya ejercido la acción de cobro.

Además, el término de prescripción puede ser interrumpido. Esto significa que si la copropiedad realiza un acto que demuestre su intención de cobrar la deuda (como el envío de una comunicación formal, un acuerdo de pago, un pago parcial por parte del deudor o la interposición de una demanda), el conteo del tiempo se suspende y empieza a correr de nuevo.

Cobro de cartera morosa en administraciones de conjuntos

La Ley 675 de 2001 faculta a los administradores para iniciar los procesos judiciales necesarios para el cobro de las cuotas.

Ignorar la deuda por un tiempo prolongado puede llevar a la pérdida de la posibilidad de cobro por la vía judicial, lo cual afecta la salud financiera de la copropiedad y puede generar un precedente negativo entre los copropietarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Nuevo reglamento para motos en Colombia ya no regirá en 2025, Gobierno fijó nueva fecha

Finanzas personales

Nueva tarjeta de crédito para quienes no tienen vida crediticia en Colombia

Trabajo

Jefes no pueden dar referencias desfavorables de extrabajadores: esto dice la ley

Otras Noticias

Congreso de la República

El grave panorama de los congresistas en riesgo: piden medidas cautelares a la CIDH

Los congresistas que estarían siendo amenazados de muerte piden protección a la UNP y el Gobierno Nacional.

Viral

Un perro atacó el rostro de Melissa Gate: el momento quedó registrado en video

Melissa Gate, exparticipante de La Casa de los Famosos sufrió un ataque por parte de un perro en un evento. Vea el video.

camilo vargas

El histórico récord de Camilo Vargas en la Liga MX que enorgullece a Colombia

Tecnología

Logran trasplantar el pulmón de un cerdo a un hombre con muerte cerebral

México

‘El Mayo’ Zambada, capo mexicano, se declaró culpable tras ser entregado a EE. UU. por un hijo del ‘Chapo’