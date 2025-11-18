Procuraduría abrió indagación a Coljuegos por cambios en reglas y tarifas de Baloto

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la explotación del juego Baloto. La actuación disciplinaria busca establecer si las decisiones adoptadas durante el proceso licitatorio pudieron afectar la destinación de recursos al sistema de salud.

Según la entidad, la indagación se dirige a funcionarios de Coljuegos y a otros intervinientes del proceso. El foco está en determinar la viabilidad técnica, jurídica y financiera de los cambios aprobados, los cuales habrían influido de manera determinante en la adjudicación del contrato.

Decisiones de Coljuegos bajo revisión de la Procuraduría

La investigación analiza decisiones de la Junta Directiva de Coljuegos, entre ellas posibles modificaciones al reglamento del juego, la flexibilización de requisitos del proceso y la reducción de la tarifa de explotación económica que debía pagar el concesionario al Estado.

El Ministerio Público revisa especialmente los acuerdos mediante los cuales se aprobaron estas reducciones y flexibilizaciones, con el fin de determinar si se ajustaron o no a los parámetros legales exigidos para este tipo de procesos de contratación estatal.

Práctica de pruebas y avance disciplinario

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas orientadas a identificar e individualizar a los posibles responsables. Esta etapa busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos reportados, y definir si existe mérito para continuar con la actuación disciplinaria.

La recopilación de información técnica, jurídica y financiera permitirá clarificar si las decisiones adoptadas tuvieron efectos sobre los recursos públicos asociados al juego, especialmente aquellos destinados al sistema de salud. La investigación continuará mientras se analizan los elementos necesarios para determinar responsabilidades.