Listado de productos ecuatorianos que tendrán un arancel del 30% al ser importados a Colombia

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció la lista completa de estos productos.

enero 24 de 2026
01:27 p. m.
Colombia y Ecuador se encuentran atravesando por una importante tensión comercial, luego de que ambos países se castigaran mutuamente con aranceles del 30%. Esto no solo intensificó la disputa comercial, sino también la diplomática con un foco principalmente en el tráfico de drogas en la frontera.

Por esto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia anunció la lista de productos ecuatorianos que tendrán un arancel del 30% al ser importados al país.

¿Cuáles son los productos ecuatorianos con aranceles?

Se trata de 73 subpartidas, divididos en 23 partidas arancelarias. Entre ellos hay productos de la canasta básica como varios tipos de arroz, fríjoles, cacao en polvo, aceite de palma y de girasol, entre otras grasas y aceites.

También está el azúcar de caña, plátanos y el bocadillo. El listado incluye además fungicidas, insecticidas, bolsas y recipientes de plástico, neumáticos, varios tipos de papeles y herramientas de trabajo.

Por su parte, la ministra Diana Marcela Rojas indicó que la medida fue adoptada como instrumento de defensa de la seguridad nacional ante la decisión de Ecuador. También, se estaría evaluando incluir la restricción del ingreso terrestre de productos como el arroz, además de restringir la importación de otros materiales que podrían ser utilizados para la fabricación de fentanilo.

Ecuador acepta reunión con Colombia

El Gobierno de Ecuador aceptó la propuesta de Colombia para llevar a cabo una reunión para tratar la guerra comercial.

"Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas, para la siguiente semana, para poder mantener diálogos" por temas de agenda, dijo Gabriela Sommerfeld, canciller ecuatoriana, en declaraciones divulgadas el viernes por su cartera.

Así mismo, señaló que en dicho encuentro se va a insistir en dicho tema para enfrentar “de manera conjunta” el narcotráfico en dicha zona limítrofe.

Por su parte, Ecuador asegura tener capacidad suficiente para cubrir la totalidad de la demanda de energía, pues, según autoridades del sector, el país tiene autonomía para 45 días en condiciones climáticas normales. Sin embargo, expertos señalan riesgos en épocas de sequía.

