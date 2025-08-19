Reforma tributaria 2026: Gobierno busca más ingresos y la oposición exige recorte de gasto

El Gobierno colombiano anunció su intención de presentar una nueva reforma tributaria para financiar el Presupuesto General de la Nación del 2026, generando un intenso debate en el Congreso.

Fuertes críticas por la discusión de la reforma tributaria

Por su parte, el Ministerio de Hacienda, Germán Ávila, reveló detalles preliminares de esta propuesta, que busca aumentar los impuestos en diversos sectores de la economía.

Según las declaraciones del ministro de Hacienda, la reforma contempla gravar el consumo de licores y tabaco, así como incrementar la progresividad de los impuestos sobre renta y patrimonio.

Además, se considera aumentar el impuesto a los combustibles, los impuestos saludables y el impuesto al consumo que cobran los restaurantes.

Cabe mencionar que esta sería la tercera reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, siendo la primera la única aprobada por el Congreso hasta ahora.

La nueva iniciativa ha generado preocupación en diversos sectores económicos, especialmente en la industria gastronómica.

“El sector gastronómico no tiene margen para bajar precios, y si se le pone una mayor tarifa al cliente del restaurante, más allá del 8%, es un golpe que va a afectar aún más el consumo en restaurantes”, aseguró Guillermo Enrique Gómez, presidente de Acoga.

Por su parte, el Gobierno defiende la necesidad de esta reforma para financiar el presupuesto nacional.

“Una ley de financiamiento que vamos a presentar en los próximos días, y que como criterio general pretende revisar integralmente los gastos fiscales que tiene el gobierno en materia tributaria, sobre todo en algunos rangos y factores del IVA, aplicados al consumo de bienes y servicios”, indicó el ministro de Hacienda.

Sin embargo, la oposición en el Congreso ha sido contundente. Varios legisladores han expresado su rechazo a la propuesta, argumentando que el Gobierno debería enfocarse en reducir el gasto público antes de buscar aumentar los impuestos.

¿Qué busca el Gobierno con la reforma Tributaria?

“El Congreso de la República no puede girar ese cheque en blanco de una tributaria de 26 billones de pesos, pero a la vez incrementan los gastos de funcionamiento en 37 billones de pesos, el doble de la inflación”, aseguró Efraín Cepeda, senador del partido Conservador.

Los críticos también señalan que el presupuesto presentado para 2026 debe modificarse significativamente, estimando una reducción necesaria de al menos 41 billones de pesos. Además, cuestionan el aumento en gastos de funcionamiento mientras se recortan inversiones en áreas clave como infraestructura vial, agricultura y deporte.

El debate sobre esta reforma tributaria y el presupuesto nacional para 2026 apenas comienza, con un primer plazo crucial establecido para el 25 de septiembre. La discusión promete ser intensa, considerando las posiciones encontradas entre el gobierno y diversos sectores del Congreso y la sociedad civil.