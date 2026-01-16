¿Cuándo es el próximo puente festivo en Colombia? La larga espera que viene en 2026

¿Cuándo será el próximo puente festivo en Colombia? Esa es la pregunta que muchos se hacen tras el descanso que dejó el puente de Reyes (12 de enero).

Y la respuesta no es tan alentadora para quienes esperan una pausa cercana, pues los colombianos deberán esperar bastante, pues febrero pasará sin ningún día festivo en el calendario.

Desde la sanción de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), Colombia organiza varios de sus festivos trasladándolos al lunes más cercano.

El objetivo es facilitar fines de semana largos, promover el turismo interno y permitir que las familias compartan más tiempo juntas. Para 2026, el calendario contempla 18 días feriados, de los cuales 11 caen lunes, lo que da lugar a varios puentes festivos a lo largo del año.

Tras el 1 de enero, celebrado por el Año Nuevo, y el puente de Reyes Magos en enero, no habrá más jornadas de descanso hasta bien entrado marzo.

El próximo puente festivo en Colombia será en marzo

Luego del puente de Reyes, el siguiente festivo nacional será el lunes 23 de marzo de 2026, fecha en la que se conmemora el Día de San José. Aunque originalmente esta celebración corresponde al 19 de marzo, la Ley Emiliani permite trasladarla al lunes más cercano para crear un fin de semana largo.

Este festivo es especialmente significativo en varias regiones del país, pues rinde homenaje a San José, padre adoptivo de Jesús y patrono de la Iglesia católica.

Además, se convierte en el segundo puente festivo del año, después del de enero, marcando el regreso de los descansos prolongados tras un febrero sin feriados.

Semana Santa y los demás puentes festivos de 2026

Después del puente de San José, el siguiente día festivo será el jueves 2 de abril, correspondiente al Jueves Santo, que da inicio a la Semana Santa, una de las temporadas con mayor movimiento turístico y religioso en Colombia.

Para estas fechas, las autoridades suelen anunciar operativos especiales en carreteras para garantizar la movilidad.

El resto de puentes festivos de 2026 se distribuirán así: