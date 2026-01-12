CANAL RCN
Colombia

Plan Retorno de Reyes: Bogotá activa Pico y Placa Regional este lunes festivo 12 de enero

El Ministerio de Transporte informó sobre esta medida que opera desde las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde.

Plan retorno puente festivo
Foto: @SectorMovilidad.

Noticias RCN

enero 12 de 2026
10:04 a. m.
Con motivo del festivo de Reyes y el alto flujo vehicular esperado en el plan retorno, el Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad activaron la medida de Pico y Placa Regional para el ingreso de vehículos particulares a Bogotá este lunes 12 de enero.

¿Cómo funcionará el Pico y Placa Regional en Bogotá?

Según el comunicado oficial, la medida de Pico y Placa Regional para este lunes festivo 12 de enero establece que entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso estará permitido únicamente para aquellos automotores con placa finalizada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Fuera de estos horarios, es decir, antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m., no habrá restricciones para el ingreso a la ciudad.

Balance de movilidad: más ingresos que salidas

La Secretaría Distrital de Movilidad reportó que, entre el 9 y el 11 de enero, han salido de Bogotá 777.415 vehículos, mientras que 796.119 vehículos han ingresado por las distintas vías de acceso. El corte se realizó a las 7:00 de la noche del domingo 11 de enero.

