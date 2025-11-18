CANAL RCN
Colombia Video

Gobierno busca aprobar reforma tributaria con aumento de IVA y nuevos impuestos en Colombia

Entre las medidas más cuestionadas se encuentra el aumento del IVA del 5% al 19% en licores.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
02:34 p. m.
El Gobierno Nacional enfrenta un escenario complejo para la aprobación de su proyecto de reforma tributaria, que contempla ajustes significativos en diversos sectores de la economía nacional.

La propuesta, que inicialmente buscaba recaudar recursos adicionales, ha generado resistencia tanto en el Congreso como en sectores empresariales.

Entre las medidas más cuestionadas se encuentra el aumento del IVA del 5% al 19% en licores como el aguardiente y el ron. Igualmente, la propuesta incrementaría el IVA al 19% en juegos de suerte y azar y en vehículos híbridos.

Alza en impuestos al sector financiero y al carbono impactaría combustibles y vehículos

Adicionalmente, el proyecto contempla aumentar en 50% el impuesto de renta para las empresas del sector financiero y elevar el impuesto al carbono, medida que podría impactar directamente el precio de los combustibles.

"La mejor ley de financiamiento es la austeridad y la reorganización del gasto por parte del gobierno nacional donde hay recursos disponibles para poder generar acciones que permitan crecimiento. Colombia no tiene forma de pedirle a los hogares que renuncien a recursos que son recursos propios o a empresas que renuncien a su rentabilidad para pasárselo al Estado para que el Estado la haga", dijo a Noticias RCN María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

El sector automotriz advierte consecuencias específicas. Según sus cálculos, la medida "implica una subida de los precios de los vehículos del orden del 14%, lo cual lo que va a permitir es la continuación de una alta cantidad de vehículos obsoletos".

Por su parte, el sector de juegos de azar alertó que hacer permanente esta medida "implicaría un desincentivo al juego legal y un incentivo en cambio para que los jugadores migren de apostar en plataformas legales y migren a apostar a plataformas ilegales".

En el contexto político, el gobierno de Colombia ha manifestado su disposición a reducir el monto de recaudo esperado a 10 billones de pesos.

Sin embargo, los congresistas son conscientes de que 2026 es un año electoral, factor que dificulta la aprobación de reformas tributarias, aunque algunos recuerdan que al aprobar el presupuesto ya se sabía de la necesidad de esta ley de financiamiento.

Desde las comisiones económicas del Congreso, se proyecta que "en 15 días vamos a ver verdaderamente el futuro de la ley de financiamiento", según manifestó un congresista, quien reconoció que "el señor ministro ha hecho un trabajo importante en las bancadas, en los partidos, explicando la necesidad de la ley".

Oposición rechaza reforma y propone reactivación económica

La oposición política rechaza la propuesta argumentando el impacto en la ciudadanía. "Que no nos gusta de lo que conocemos como proyectado, que le sigue subiendo el costo de vida a los colombianos, siguen subiendo la gasolina, el Acpm, la energía, el gas", indicó Carlos Abraham Jiménez, senador del Partido Cambio Radical.

Como alternativa, algunos sectores impulsan una ley de reactivación económica, bajo el argumento de que "lo que necesitamos es reactivar la economía, seguir por la senda del crecimiento", tal y como lo afirmó Olga Lucía Velásquez, representante del Partido Alianza Verde.

El panorama indica que no existe ambiente para aprobar la reforma por mayorías y el gobierno deberá apelar a consensos de última hora para asegurar los recursos faltantes del presupuesto 2026.

