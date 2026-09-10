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¿Cuándo es obligatoria la revisoría fiscal en Colombia? Esto es lo que debe saber

Estos son los requisitos de activos y salarios mínimos para la revisoría fiscal y por qué una revisión independiente mejora la información financiera.

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Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
12:49 p. m.
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En Colombia, las normativas que rigen a las sociedades comerciales establecen pautas claras y específicas sobre cuándo una organización está obligada a contar con la figura de un revisor fiscal.

Esta exigencia no responde únicamente a un trámite burocrático de cumplimiento legal, sino a una necesidad estructural para garantizar la transparencia, la solidez y la confianza en la información financiera que emiten las empresas ante sus socios, el Estado y terceros.

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¿Cuándo se vuelve obligatoria la revisoría fiscal?

La ley colombiana determina umbrales específicos basados en los valores del año inmediatamente anterior. Específicamente, una sociedad comercial debe contar con un revisor fiscal cuando cumple con cualquiera de las siguientes condiciones financieras:

  • Activos brutos: Cuando los activos alcanzan o superan los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  • Ingresos brutos: Cuando los ingresos operacionales o totales llegan a los 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Estas cifras fungen como un filtro regulatorio para asegurar que las empresas con mayor peso económico en el mercado cuenten con controles rigurosos sobre sus operaciones y estados financieros.

La importancia de la independencia y la revisión constante

Más allá de cumplir con el umbral legal requerido, el verdadero valor de la revisoría fiscal radica en la calidad del acompañamiento profesional. Para que esta labor cumpla su propósito de forma óptima, la independencia del revisor es un pilar fundamental. Esto implica que el profesional o la firma encargada pueda ejercer su criterio técnico sin ningún tipo de presiones, vínculos o intereses que condicionen sus conclusiones u obstaculicen su objetividad.

La labor de supervisión incluye revisar documentos de soporte, validar transacciones, analizar controles internos y efectuar pruebas de auditoría necesarias. Lejos de nacer de una desconfianza hacia la administración, este escrutinio busca blindar a la compañía frente a riesgos y corregir desvíos contables a tiempo. Construir confianza en los datos financieros no es tarea de un informe apresurado de última hora; se logra mediante un trabajo técnico, constante e independiente a lo largo de todo el ejercicio fiscal.

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