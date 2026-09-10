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Inflación en Colombia: Lista de los alimentos que más suben y bajan de precio

Conozca cómo impacta la inflación tu bolsillo y la canasta familiar.

Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
12:53 p. m.
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El costo de vida en Colombia vuelve a poner a prueba el bolsillo de los hogares.

De acuerdo con los reportes más recientes entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la división de alimentos y bebidas no alcohólicas sigue experimentando fluctuaciones significativas que impactan de manera directa la canasta familiar.

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Mientras algunos productos registran alzas desproporcionadas debido a factores climáticos y de oferta, otros dan un respiro a los consumidores con importantes reducciones en sus cotizaciones.

Los alimentos que más suben de precio

Encabeza la lista de los incrementos más golpeadores el sector de los tubérculos, siendo la papa el producto que encabeza las alarmas con una impresionante variación anual que se dispara hasta el 78,24 %. Las variaciones climáticas en las principales zonas productoras del país han mermado la cosecha, encareciendo este alimento indispensable en la mesa de los colombianos.

A este repunte se suman las frutas frescas, que reportan un incremento del 16,64 % en su costo interanual. Por su parte, la carne de res y sus derivados continúan encareciéndose, registrando un aumento del 14,22 %, lo que obliga a las familias a replantear sus hábitos de consumo proteico o a buscar alternativas más económicas.

Otros productos de alta rotación como los huevos y algunos artículos de panadería también han mostrado leves presiones al alza que contribuyen a la tensión inflacionaria general.

Alimentos que bajan de precio

No todo son malas noticias para las finanzas del hogar. El monitoreo del DANE también deja ver un respiro considerable en varios productos de la canasta básica que presentan caídas notables en sus precios.

El caso más destacado es el de la zanahoria, que lidera las reducciones con una caída del 39,68 % en su comparación anual. Asimismo, las legumbres secas muestran un descenso del 11,56 %, seguidas por la carne de cerdo y sus derivados, que bajan un 6,17 %, convirtiéndose en una excelente opción de sustitución frente al encarecimiento de la res.

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Cierra este grupo de alivios el arroz, un pilar fundamental de la alimentación en Colombia, que registra una disminución anual del 2,83 %, ayudando a amortiguar el impacto general en el presupuesto de las familias.

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