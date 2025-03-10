CANAL RCN
Este es el país que lidera el mercado de la publicidad en Latinoamérica: este es el listado en este ranking

La región superó los US$28.000 millones en inversión publicitaria en 2024, con un crecimiento superior al 9% frente al año anterior.

octubre 03 de 2025
01:12 p. m.
La industria publicitaria en Latinoamérica atraviesa una etapa de expansión marcada por la digitalización, el comercio electrónico y el auge de las plataformas de streaming.

De acuerdo con proyecciones de Statista y Kantar, la región superó los US$28.000 millones en inversión publicitaria en 2024, con un crecimiento superior al 9% frente al año anterior.

Países con mejores ingresos en publicidad en Latinoamérica

En este escenario, México se consolidó como el mercado más relevante de Hispanoamérica, con ingresos de US$7.800 millones, un crecimiento interanual del 11,3%, lo que lo posicionó como el decimoquinto mercado publicitario más grande del mundo.

Otros países también registraron avances importantes: Brasil, con más de US$5.500 millones, continúa como un actor clave en Sudamérica; Argentina alcanzó los US$2.100 millones, pese a la desaceleración económica; Chile, con US$1.300 millones, se mantiene como un mercado estable y atractivo para la publicidad digital; y Colombia superó los US$1.200 millones, impulsada por la inversión en contenidos digitales y comercio electrónico.

El dinamismo regional se refleja en los movimientos de las principales agencias globales. Grey Group, una de las redes creativas más influyentes del mundo con presencia en 96 países, anunció la llegada de la colombiana María Fernanda Gutiérrez como nueva presidenta de Grey México, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo.

Con más de dos décadas de experiencia y reconocimientos en festivales como Cannes Lions, Clio y El Sol, Gutiérrez aseguró que su enfoque será integrar creatividad, datos y tecnología para potenciar los resultados de negocio de los clientes. Asimismo, impulsará políticas de inclusión y mentoría en una industria donde la brecha de género sigue siendo evidente.

Con cifras récord en países clave y liderazgos renovados, Latinoamérica se consolida como una región estratégica para la publicidad global, con México a la cabeza y Brasil, Argentina, Chile y Colombia como mercados en rápida transformación.

