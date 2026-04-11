¿La inteligencia artificial ya puede hacer compras en Colombia?

La inteligencia artificial empieza a dar un paso más allá de las recomendaciones en internet. Ahora busca productos, compara precios y puede iniciar pagos en nombre de los usuarios. En América Latina ya se realizaron pruebas con participación de entidades colombianas, aunque su uso todavía no está generalizado.

Comprar por internet podría cambiar: en lugar de buscar en varias tiendas, revisar precios y completar manualmente el pago, una persona podría darle instrucciones a un agente de inteligencia artificial para que realice parte de ese proceso. Esta tecnología, conocida como comercio agéntico, ya está pasando de los anuncios a las primeras transacciones reales.

En Colombia, el tema tiene un antecedente concreto. En marzo de 2026, Mastercard anunció la realización de transacciones iniciadas por agentes de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, con participación de entidades como Bancolombia y Davivienda. Las pruebas incluyeron compras de productos de belleza, mercado, libros y bienes digitales.

La compañía aclaró que estas operaciones se realizaron en entornos controlados y con autorización de los titulares de las tarjetas. Por eso, aunque demuestran que la infraestructura de pagos puede permitir este tipo de operaciones, no significan que el servicio esté disponible de manera general para todos los compradores colombianos.

¿Cómo funcionaría una compra hecha por inteligencia artificial?

El usuario podría establecer condiciones como el producto que necesita, el presupuesto máximo, las características que busca y el plazo de entrega. A partir de esas instrucciones, el agente podría consultar catálogos, comparar alternativas, revisar disponibilidad y, si cuenta con los permisos necesarios, completar el pago.

La diferencia frente a un asistente convencional está en su capacidad para ejecutar acciones, no solamente entregar información. Para que esto ocurra, se necesitan mecanismos que permitan identificar al agente, proteger los datos de pago y verificar qué autorizó el consumidor.

¿Qué tan dispuestos están los consumidores a dejar que una IA pague?

La confianza todavía es uno de los principales desafíos. El Agentic Commerce Report 2026, de Global Payments, encontró que, entre los consumidores encuestados que están abiertos a utilizar agentes de inteligencia artificial, el 74 % les permitiría comparar precios de manera autónoma y el 69 % confiaría en ellos para buscar e investigar productos o servicios.

Sin embargo, solo el 21 % permitiría que una compra se completara sin intervención humana, mientras que el 59 % preferiría aprobar cada transacción. El informe también señala que la seguridad de los pagos es una de las principales preocupaciones.

"Este tipo de comercio representa una evolución en la manera en que las personas compran y pagan. Para que esta oportunidad se traduzca en una experiencia útil tanto para las personas como para los comercios, será fundamental combinar la practicidad de la automatización con mecanismos claros de seguridad, transparencia y control. La confianza debe acompañar cada etapa de la transacción", afirmó Juan Pablo D’Antiochia, gerente general del negocio Enterprise de Global Payments para América Latina.

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Por ahora, el comercio agéntico abre una nueva etapa para las compras digitales, pero su expansión dependerá de que los usuarios puedan establecer límites, verificar las operaciones y conservar el control sobre su dinero.