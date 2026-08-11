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¿Cuánto oro se puede comprar con un dólar? Así funciona la compra por fracciones

Las plataformas digitales permiten adquirir participaciones pequeñas. ¿Qué se debe tener en cuenta?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
10:00 p. m.
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Un dólar no alcanza para comprar un lingote, pero puede ser suficiente para adquirir una pequeña fracción de un producto vinculado al oro.

Este modelo permite participar sin pagar el valor de una pieza completa, aunque la cantidad obtenida cambia según el precio y las condiciones del proveedor.

¿Cómo se calcula la cantidad de oro que recibe?

La cuenta parte del precio por gramo. En un ejemplo hipotético, si un producto ofreciera cada gramo a 100 dólares, un dólar permitiría adquirir 0,01 gramos antes de comisiones.

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Si existen cargos por compra o conversión, el monto disponible para adquirir la participación puede disminuir. Por eso, el valor mínimo anunciado no basta para establecer cuánto recibirá finalmente el usuario.

En Colombia, Littio informa que su producto 'Oro Digital' permite comenzar desde un dólar digital. Esa denominación corresponde al medio utilizado para comprar y debe distinguirse de la cantidad de oro representada por el producto.

“Hoy, una persona que quiere tener oro ya no necesita comprar una pieza física ni contar con un capital elevado para empezar”, explica Christian Knudsen, CEO y cofundador de la empresa.

¿Comprar una fracción significa recibir oro físico?

No necesariamente. Bajo la categoría del oro digital existen productos que representan metal custodiado y otros que utilizan activos emitidos mediante blockchain y vinculados a reservas. Sus condiciones pueden ser diferentes.

Antes de comprar, resulta relevante conocer quién mantiene las reservas, qué derechos adquiere el usuario y cómo puede vender su participación. La entrega física tampoco debe darse por supuesta: depende de cada alternativa.

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Según cifras del World Gold Council, el 52 % de los propietarios de oro digital no tenía previamente el metal en otra modalidad. La compra fraccionada amplía el acceso, pero su valor sigue expuesto a las fluctuaciones del activo.

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