Freno a agentes de tránsito por multa en contra de motociclistas: no habrá problema con este elemento

En los últimos meses, una de las mayores controversias en las vías ha llegado a un punto de claridad jurídica: el uso de cámaras de acción (tipo GoPro) y sistemas de intercomunicadores en los cascos.

Lo que antes era motivo de inmovilización y multas bajo criterios subjetivos de los agentes de tránsito, hoy se encuentra limitado por directrices que protegen al conductor, siempre que se cumplan ciertos estándares de seguridad.

Históricamente, los agentes de tránsito se amparaban en interpretaciones restrictivas de las normas técnicas (como la NTC 4533 en Colombia o normativas ECE internacionales). El argumento principal era que cualquier "aditamento" perforara la coraza del casco o alterara su estructura física representaba un riesgo para la integridad del conductor en caso de impacto.

Bajo esta premisa, miles de motociclistas fueron sancionados. Sin embargo, la comunidad motera y expertos en seguridad vial han defendido que los sistemas modernos de sujeción (adhesivos 3M o clips de presión) no comprometen la estructura del elemento de protección, lo que dejaba a los agentes con una base legal muy débil para imponer comparendos.

Límites claros para los Agentes de Tránsito

Las nuevas directrices de las carteras de transporte y las sentencias judiciales recientes han sido enfáticas: los agentes de tránsito ya no pueden multar por el simple hecho de portar una cámara o un intercomunicador, a menos que el dispositivo interfiera directamente con la visibilidad del conductor o su capacidad de maniobra.

Prohibición de la "Inspección Destructiva": Un agente no puede exigir el desmonte del dispositivo si este está adherido superficialmente.

Enfoque en la Seguridad Pasiva: Si el elemento no requiere perforar el poliestireno expandido (EPS) o la calota externa, se considera un accesorio externo no invasivo.

El Derecho a la Prueba: Se reconoce que muchos motociclistas utilizan cámaras como "Dashcams" para registrar accidentes o abusos de autoridad, lo que constituye un derecho a la seguridad jurídica.

A pesar de la flexibilidad, los motociclistas no tienen "carta blanca". Existen límites técnicos que se deben respetar para evitar que el agente recupere su facultad sancionatoria.

Por ejemplo, si usted perforó el casco con tornillos para fijar una base, el casco pierde su certificación y el agente tiene toda la potestad para multar.

También se podría sancionar si ha montado cámaras en la visera que impidan el cierre correcto o reduzcan el campo visual. Además, manipular la cámara o el intercomunicador mientras el vehículo está en movimiento sigue siendo una distracción tipificada en el código de tránsito.