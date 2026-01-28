Atlético Nacional se prepara para el eventual retiro de David Ospina: ya le tendrían reemplazo

David Ospina a sus 37 años, sigue compitiendo a máximo nivel siendo el portero titular de Atlético Nacional, razón por la cual sigue siendo tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y se encamina a estar presente en el tercer mundial de su carrera profesional.

Sin embargo, se conoció que en Atlético Nacional están evaluando la posibilidad de que el experimentado guardameta quiera poner fin a su trayectoria jugando la Copa del Mundo, por esta razón, están a la expectativa de su decisión final.

¿Se retira David Ospina?

En diálogo con Win Sports, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, fue consultado sobre esta situación, a lo que comentó que de la parte de las directivas, cuenta con el respaldo si quiere continuar, pero todo depende del jugador.

Tienen que preguntarle a David. Nosotros lo queremos, le agradecemos y lo valoramos muchísimo. Afortunadamente con él ha salido todo mejor de lo que lo soñamos.

¿Ya hay reemplazo para David Ospina?

En caso de que Ospina tome la decisión de poner punto final a su carrera profesional tras el Mundial, en el cuadro 'verdolaga' han preparado el escenario, razón por la cual ficharon a un portero de mucha proyección de cara al futuro.

Se trata de Kevin Cataño, quien brilló con Real Cundinamarca en la segunda división y era pretendido por varios clubes del exterior. El club compró sus derechos deportivos y es considerado el segundo arquero, por detrás de Ospina y por encima de Harlen Castillo.

Además, el club mandó a Luis Marquínez a modo de préstamo a Deportes Tolima, siendo otra opción para tener en cuenta por si tienen que tomar decisiones de última hora.