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Qatar Airways anuncia que operará en Colombia a partir del 22 de julio

La aerolínea destacó que será la primera del Golfo en ofrecer vuelos directos desde Doha hacia Bogotá y Caracas.

Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
08:37 a. m.
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Qatar Airways confirmó que a partir del 22 de julio iniciará operaciones hacia Bogotá y Caracas fortaleciendo la conectividad entre Medio Oriente y América.

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La aerolínea destacó que será la primera del Golfo en llegar a Venezuela y la primera en ofrecer vuelos directos desde Doha hacia ambas capitales.

Conexión con más de 160 destinos

La compañía informó que operará dos vuelos semanales en la ruta Doha–Bogotá–Caracas–Doha, cada miércoles y domingo. El itinerario contempla la salida de Doha a las 07:30, llegada a Bogotá a las 16:05, conexión hacia Caracas a las 17:35 y retorno a Doha a las 22:40, con arribo al día siguiente a las 19:55.

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Según la aerolínea, este esquema permitirá “conexiones fluidas a mercados clave como Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos”, ampliando las opciones de transferencia a más de 160 destinos globales.

Reconocimientos y expansión en América

Qatar Airways recordó que ha sido galardonada como “World’s Best Airline” por Skytrax en nueve ocasiones, la última en 2025. Además, Hamad International Airport, su centro de operaciones en Doha, ha sido reconocido como el “Mejor Aeropuerto de Medio Oriente” durante 11 años consecutivos.

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Con Caracas y Bogotá, la aerolínea suma 16 destinos en América, región donde comenzó operaciones en 2010 con vuelos a São Paulo. La compañía subrayó que esta expansión reafirma su compromiso de “fortalecer la conectividad global para la región”.

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