Llamado a mujeres que tienen más de 750 semanas cotizadas: esto deben hacer

Una coyuntura clave se presenta para miles de mujeres cotizantes en Colombia, pues aquellas que superan las 750 semanas de cotización se encuentran en un grupo que exige una atención especial y trámites inmediatos debido a la próxima entrada en vigencia de la nueva Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024, con vigencia a partir del 1 de julio de 2025) y las ventanas de oportunidad que se abren para asegurar los mejores beneficios.

Estar en este rango de semanas, especialmente para quienes se acercan a la edad de pensión, implica la posibilidad de acogerse al Régimen de Transición y, fundamentalmente, la necesidad de evaluar su permanencia o traslado entre regímenes pensionales.

La principal implicación de tener 750 semanas o más al corte del 1 de julio de 2025 es que estas mujeres formarán parte del Régimen de Transición. Esto significa que sus requisitos de pensión se regirán por la ley anterior (Ley 100 de 1993, con los ajustes posteriores), y no por las nuevas reglas de la Reforma Pensional, que establecen cambios importantes, como la creación de un sistema de pilares.

No obstante, esta protección no elimina la necesidad de tomar decisiones informadas, especialmente para aquellas afiliadas a un Fondo Privado de Pensiones (RAIS). Las mujeres en el Régimen de Transición, y que además están a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión (es decir, entre 47 y 57 años), tienen una oportunidad de traslado única.

¿Qué deben hacer las mujeres con 750 semanas cotizadas?

Si usted es mujer y cuenta con 750 semanas cotizadas o más, la acción más urgente y obligatoria es solicitar la Doble Asesoría Pensional.

Este requisito es crucial y debe realizarse antes de que se cumplan las fechas límite establecidas para el traslado entre regímenes. La doble asesoría consiste en recibir información imparcial y detallada de ambas administradoras de pensiones: Colpensiones (Régimen de Prima Media - RPM) y la AFP a la que esté afiliada (Fondo Privado, Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS).

El propósito es que la cotizante pueda comparar las proyecciones de su mesada pensional en ambos regímenes, entendiendo los pros y contras de cada uno.

La principal diferencia radica en que Colpensiones ofrece una pensión calculada sobre el promedio salarial (generalmente más alta si se tienen buenos salarios en los últimos 10 años y se cumplen las 1.300 semanas), mientras que el Fondo Privado ofrece una pensión que depende del capital acumulado en la cuenta individual (que puede ser favorable si se logra un alto capital o si no se alcanzan las 1.300 semanas, aplicando la garantía de pensión mínima de 1.150 semanas).

Quienes cumplan los requisitos de semanas para el Régimen de Transición y estén cerca de la edad de pensión (hasta 57 años), tienen una ventana de dos años desde una fecha límite para trasladarse de régimen. Es vital consultar las fechas exactas en los canales oficiales de Colpensiones o las AFP, ya que estos plazos son inamovibles.

Antes de cualquier asesoría o decisión de traslado, la cotizante debe solicitar y revisar minuciosamente su Historia Laboral ante su administradora actual.