¿Qué es lo que más ha aumentado de precio por cuenta de la inflación en 2026?

El lunes, 9 de noviembre, se conoció la inflación de octubre (6,30%), un dato clave para definir el salario mínimo de 2027. Una discusión que podría ganar fuerza los días siguientes, tras conocer el reemplazo de Bruce Mac Master en la ANDI.

La tendencia se ha mantenido al alza, con excepciones como febrero y julio.

El dato, para enero de 2026 fue de 5,35%; para febrero, de 5,29%; para marzo, de 5,56%; para abril, de 5,68%; para mayo, de 5,84%; para junio, de 6,14%; para julio, de 6,03%; para agosto, de 6,24%, y para septiembre, de 6,29%.

Estimaciones de distintas entidades del sector financiero sugieren que, al cierre de 2026, la inflación podría acercarse al 7%. Para octubre, en el mejor de los escenarios, se creía que podría ser de 6,25%. Sin embargo, también se evaluaron escenarios en los que alcanzaría 6,38% o 6,54%.

¿Qué es lo que más ha subido de precio por cuenta de la inflación en 2026?

Lo que más ha subido de precio en 2026 por cuenta de la inflación son los alimentos, con un 8%; seguido de la educación, con un 7,43%; los restaurantes y hoteles, con un 7,4%, y los artículos para el hogar, con un 6,51%.

Mientras que en el mundo registra una tendencia controlada de la inflación, en Colombia los precios han repuntado desde el segundo semestre de 2025. De hecho, es el segundo país de la OCDE con la inflación más alta, después de Turquía.

Con 2026, son siete años en los que la inflación se mantiene por encima de la meta del Banco de la República del 3%.

Alimentos que han registrado un mayor incremento de precio y el porqué de la inflación en 2026:

David Cubides, jefe de investigaciones del Banco de Occidente advirtió en diálogo con Noticias RCN que, “con este dato vamos a confirmar que la inflación en Colombia sigue muy por encima de la que quisiéramos tener (…) lo que estamos viendo es que la inflación está cerca del 7%; es decir, los precios en promedio han subido cerca de un 7% en comparación con el año pasado”.

“Algunos productos”, entre ellos los alimentos, han registrado un incremento mucho mayor, como “la carne de res, que ha registrado un incremento del 14%; las frutas, que van en un 17%, y las papas, que van en casi en un 80%”.

Según Cubides, “hay tres factores por los que la inflación está por encima de lo que nos gustaría tener: 1. El salario mínimo, recordemos que el año pasado se acercó al 24%. Hay más dinero circulando y todos queremos comprar más, cuando existe la misma cantidad de bienes y servicios; 2. El proceso de indexación y 3. El Fenómeno de El Niño, que ha estado andando durante gran parte de este año. 28 de ellos 32 departamentos han registrado menos lluvias”.