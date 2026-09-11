Estos son los servicios y trámites que tendrían un incremento importante en 2027: listado completo

El debate económico de fin de año en Colombia gira en torno a la discusión sobre el incremento del salario mínimo para 2027. Mientras las centrales obreras y los gremios empresariales plantean posturas distantes —con propuestas que van desde alzas moderadas ligadas a la productividad hasta exigencias de un "salario vital" por parte de los sindicatos—, los hogares colombianos analizan con cautela el impacto que esta decisión tendrá en su bolsillo.

Más allá del monto que devengarán los trabajadores formales, una de las mayores preocupaciones es la tradicional presión inflacionaria y el encarecimiento de ciertos rubros atados a la evolución de la economía.

Trámites que tendrán subida para 2027

Varios pagos, trámites y obligaciones dentro del mercado nacional están indexados o toman como referencia el incremento porcentual del salario mínimo o la inflación acumulada del periodo:

Costos de nómina y seguridad social: Para el sector empresarial, el aumento impacta de manera directa el cálculo de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y las prestaciones sociales de los empleados que devengan el mínimo, elevando los costos operativos formales.

Multas, comparendos y servicios notariales: Una gran variedad de trámites estatales, sanciones de tránsito, multas de policía y derechos notariales se calculan tradicionalmente en función del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLMV), por lo que un incremento en este indicador encarece automáticamente dichos valores para el año siguiente.

Precios de servicios intensivos en mano de obra: Diversos establecimientos comerciales, servicios de vigilancia, parqueaderos, parque temáticos y cuotas de administración en copropiedades suelen trasladar de forma parcial los incrementos salariales y costos operativos a sus tarifas finales.

Lo que no sube de manera automática con el salario mínimo

Uno de los mitos más comunes entre los consumidores es pensar que cada ajuste salarial dispara automáticamente el valor de todos los bienes de la economía. Sin embargo, existen excepciones legales estrictas:

El canon de arrendamiento de vivienda urbana: Este es uno de los alivios más importantes para los inquilinos en el país. Por mandato de la Ley 820 de 2003, el incremento máximo en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana no está atado al salario mínimo, sino a la variación de la inflación anual (Índice de Precios al Consumidor - IPC) del año inmediatamente anterior.Por ende, el porcentaje que fije el DANE para el IPC marcará el tope legal para subir el arriendo, evitando aumentos desproporcionados.

Productos de la canasta familiar transados en mercados libres: Los precios de alimentos básicos, vestuario, tecnología y combustibles no suben por decreto oficial a partir del salario mínimo. Su cotización responde directamente a la ley de oferta y demanda, la tasa de cambio, los costos internacionales de importación y el comportamiento logístico interno.

Las mesas de concertación en la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales se mantienen activas para definir una cifra de equilibrio que evite disparar la inflación o fomentar la informalidad laboral en las mipymes del país.

Los expertos recomiendan a los hogares y empresas realizar una planeación financiera basada en diversos escenarios macroeconómicos, anticipándose a los ajustes de costos que regirán el próximo año.