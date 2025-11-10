Estudiantes no tendrán que presentar Pruebas Saber 11, ni examen de admisión: requisitos que deben cumplir
Estos estudiantes no necesitan los resultados de estas pruebas para acceder a la educación superior en Colombia.
Noticias RCN
11:53 a. m.
Gracias a la implementación del Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), son miles de estudiantes los que no necesitan ingresar a una universidad mediante los resultados de las Pruebas Saber 11 o los exámenes de admisión.
Esta iniciativa del gobierno nacional, busca eliminar las barreras tradicionales de ingreso, permitirá a miles de estudiantes de áreas priorizadas acceder a la universidad sin la obligatoriedad de presentar la Prueba Saber 11 ni someterse a un examen de admisión institucional. El PTIES se consolida como una estrategia fundamental para la política "Universidad en tu Territorio", focalizándose en la equidad y el cierre de brechas educativas históricas.
Además, este se articula con la educación media para preparar a los jóvenes en sus grados 10 y 11. Este enfoque proactivo busca fortalecer las competencias académicas de los estudiantes de zonas vulnerables, rurales y aquellas afectadas por el conflicto armado (municipios PDET y ZOMAC), garantizando que su ingreso a la universidad sea exitoso y sostenible.
La principal novedad es la vía directa de admisión que se establece para los participantes. Los estudiantes que cursen y culminen satisfactoriamente el componente formativo del PTIES, desarrollado en colaboración entre las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y las instituciones de educación media, podrán ingresar directamente a programas de pregrado.
¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?
La primera fase del programa ha priorizado a más de 100.000 jóvenes con edades entre 17 y 28 años, provenientes de 72 municipios priorizados por el Gobierno Nacional.
Los beneficiarios incluyen estudiantes activos de grados 10° y 11°, bachilleres que no están actualmente matriculados en educación superior, así como jóvenes de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
El modelo operativo del PTIES se basa en la colaboración y la co-creación:
- Las IES públicas diseñan y desarrollan módulos de formación que se imparten en las instituciones de educación media. Estos módulos se centran en el fortalecimiento de competencias básicas como lectura crítica, razonamiento cuantitativo y áreas específicas del conocimiento, además de incluir componentes de orientación vocacional y proyectos de vida.
- Aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos de participación y desempeño dentro del programa quedan debidamente habilitados para el ingreso directo a la universidad. Se ha establecido un compromiso de las IES para garantizar el tránsito inmediato de al menos el 40% de los participantes habilitados.
- Una de las mayores sinergias del PTIES es su articulación con la Política de Gratuidad en la Matrícula “Puedo Estudiar”. Esto significa que los jóvenes admitidos a través del programa en instituciones públicas tendrán financiada la totalidad de su matrícula ordinaria neta, siempre y cuando cumplan con los requisitos de pertenencia (estratos 1, 2, 3 o sin estrato, o pertenencia a grupos étnicos priorizados).