CANAL RCN
Economía

¿Qué hacer cuando las apps bancarias fallan? Estas son las recomendaciones

Las aplicaciones bancarias tienen múltiples fallas y son más comunes de lo que parece. En la mayoría de los casos, tienen solución.

Apps bancarias fallan
Foto Freepik

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
11:57 a. m.
Para nadie es un secreto que, cuando las aplicaciones bancarias fallan, muchas personas entran en pánico o no saben qué hacer para acceder a su dinero. Sin embargo, estos inconvenientes son más comunes de lo que parece y, en la mayoría de los casos, tienen solución.

¿Por qué fallan las apps bancarias?

Las aplicaciones bancarias son plataformas tecnológicas complejas que operan en tiempo real y dependen de la conexión entre los servidores del banco, la red de internet y los dispositivos móviles de los usuarios.

En ocasiones, pueden presentar intermitencias o lentitud debido a diferentes factores, como:

  • Actualizaciones del sistema.
  • Horarios de alta demanda (por ejemplo, días de pago o fin de mes).
  • Mantenimientos programados.
  • Fallas en los servidores o en la conexión de red.
  • Sobrecarga por alto número de usuarios conectados al mismo tiempo.

Aunque estas situaciones suelen resolverse en poco tiempo, es importante saber cómo actuar para evitar caer en errores o en posibles fraudes.

¿Qué hacer cuando la app bancaria presenta fallas?

  • Revisa tu conexión a internet:
    Verifica si tu red Wi-Fi o datos móviles funcionan correctamente. Si el problema persiste, intenta cambiar de red o reiniciar tu dispositivo.
  • Actualiza la aplicación:
    Asegúrate de tener la última versión de la app, ya que las actualizaciones corrigen errores y mejoran la seguridad del sistema.
  • Confirma si es un problema general:
    Ingresa a las redes sociales oficiales o a la página web del banco para verificar si han reportado fallas o mantenimientos. En muchos casos, los bancos informan sobre intermitencias de manera inmediata.
  • Evita hacer múltiples intentos seguidos:
    No intentes iniciar sesión repetidamente, ya que podrías bloquear tu cuenta temporalmente. Espera unos minutos y vuelve a intentarlo más tarde.
  • No compartas tus datos personales:
    Si recibes mensajes, correos o llamadas que te piden claves o información bancaria durante una caída del sistema, no respondas. Los delincuentes suelen aprovechar estos momentos para cometer fraudes.
  • Utiliza otros canales del banco:
    Si necesitas realizar una transacción urgente, puedes acudir a un cajero automático, oficina física o comunicarte con la línea de atención al cliente de tu banco.

Recomendación final

Mantener la calma es clave. Las fallas tecnológicas son temporales y, en la mayoría de los casos, no afectan el dinero ni las operaciones realizadas. Estar informado y actuar con precaución puede evitar contratiempos y proteger tus finanzas.

