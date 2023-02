¿Tiene un tiquete reservado con Viva Air? Esto es lo que puede hacer para reprogramar su vuelo

La situación económica que atraviesa Viva Air no es un secreto para nadie. La aerolínea de bajo costo había sido clara en cuanto a su funcionamiento y en varias ocasiones aseguró que si no se le permitía la integración con Avianca, su operación cesaría. Lo que no sabían los usuarios es que dicha advertencia se cumpliría sin previo aviso, dejando a miles de pasajeros afectados, no solo en Colombia, sino en países como Perú y Argentina.

La aerolínea responsabilizó en un comunicado a la Aeronáutica Civil y desde ese momento las autoridades y el Gobierno comenzaron a buscar la forma de solventar la crisis y ayudar a los viajeros que se quedaron con las maletas hechas y en las salas de abordaje. Varias aerolíneas asumieron los vuelos y la reubicación de los pasajeros, una de ellas fue Latam, que ofreció ayuda a quienes tengan reservas con la compañía implicada.

Cabe aclarar que esto solo aplica para quienes se acerquen a los aeropuertos y busquen las oficinas de ventas de Latam, además es una solución únicamente para vuelos nacionales.

Puede leer: Desmanes y enfrentamientos entre los usuarios de Viva Air por vuelos cancelados

Avianca también ofreció alternativas a los usuarios que hubiesen reservado este 28 de febrero y 1 de marzo. Sin embargo, el apoyo dependerá de la disponibilidad de sillas sin costo adicional, esto significa que quienes tengan un boleto con maleta incluida pueden hacer su recorrido con normalidad, pero en caso de querer servicios adicionales habrá un costo.

Para recibir esta ayuda es necesario acudir al aeropuerto, y según la orden de llegada, los usuarios podrán ser atendidos. Finalmente, la Aeronáutica Civil informó a los ciudadanos afectados que Satena también brindaría ayuda con rutas compartidas y de acuerdo con la disponibilidad de asientos.

La empresa informó que: “se apoyará a los pasajeros afectados por la cancelación en las operaciones de Viva, en rutas que tengamos compartidas. Para nuestro caso solo serán Bogotá - Medellín / Medellín - Bogotá. Las personas quedarán en una lista de espera y de acuerdo a la disponibilidad que se tenga al momento de tomar el vuelo se harán los cambios. Para esto deben presentar el pasabordo o tiquete emitido que tengan y será para los vuelos de los días 28 de febrero y 1 de marzo”.

Para quienes tienes reservas con Viva en los próximos días no hay una solución definida aún, pues el futuro de la Aerolínea no solo depende de la integración con otra compañía. Lo sucedido el pasado 27 de febrero con la cancelación de vuelos será investigado por la Supertransporte, y a esto se suma un factor fundamental: la desconfianza de los colombianos hacia la marca. Varios retos que están sobre la mesa, y de los que dependerá que vuelva a operar en Colombia.

El único precedente que da pistas de lo que ocurriría si la situación con Viva no se normaliza y la aerolínea detiene sus operaciones por más tiempo, es el de lo ocurrido en estos días con los pasajeros varados en el aeropuerto. Es de esperarse que haya reembolsos del dinero o reprogramación con otras empresas del mercado. Viva Air anunció que pronto daría anuncios sobre las novedades.

Los pasajeros afectados por la suspensión de operaciones podrán estar atentos a novedades que anunciaremos en https://t.co/rx0KDuvCvQ; también, podrán esperar instrucciones por parte de @AerocivilCol, quien ha declarado que pondrá en marcha planes para mitigar dichas afectaciones pic.twitter.com/ua7n0EuiPS — Viva ¡Vuela Más! (@VivaAirCol) February 28, 2023

Esto es lo mínimo que tiene que garantizarle una aerolínea al cancelarle un vuelo

La Superintendencia de Transporte publicó una guía en la que menciona los derechos que tienen los viajeros en caso de que esto ocurra.

En la cartilla se puede leer la explicación detallada: “Si usted es un pasajero con vuelo en conexión con una misma aerolínea y en el trayecto inicial, su vuelo tuviere alguna demora que le impidiera llegar con antelación suficiente al punto de conexión, usted podrá desistir del viaje”.

Esta es una situación que ocurre usualmente por fallas técnicas o demoras a la hora de despegar. En el caso de Viva, atiende a las dificultades económicas de la compañía y la presión que buscan ejercer para que se tome una decisión en torno a la integración propuesta con Avianca. En esta y todas las situaciones mencionadas, el usuario puede expresar su intención de no continuar el viaje y además tiene derecho a ser compensado por las demoras de la aerolínea.

Le puede interesar: Caos en el aeropuerto El Dorado: pasajeros de Viva Air impiden salida de otros usuarios

Se establece que si la espera está entre una y tres horas, el pasajero deberá recibir un refrigerio y una comunicación telefónica que no sea superior a los tres minutos. Si el retraso es de tres a cinco horas, le tendrán que dar los beneficios antes mencionados más alimentos correspondientes a desayuno, almuerzo o comida, depende de la hora del día.

Ahora bien, si la espera supera las cinco horas, el viajero podrá recibir una compensación mínima del 30% del valor que pagó por el trayecto. Esta deberá ser entregada en efectivo o de la forma que se acuerde: tiquetes, millas, bonos.

Si la espera supera las cinco horas y además son más de las 10:00 p.m. Cuando esto ocurre, los usuarios tienen derecho a tener un hospedaje, en caso de que no estén en su ciudad de residencia, y adicionalmente recibirán auxilios de transporte del aeropuerto a la zona en que se hospeden y viceversa.

Sus derechos cuando le cancelan un vuelo

Igualmente, el pasajero podrá decidir si hace o no el viaje, y de no hacerlo recibirá un reembolso de su compra. Si toma el trayecto tiene derecho a gastos de hospedaje y traslado si no está en su lugar de residencia y una compensación del 30% de lo pagado.