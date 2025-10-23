Cantante de reggaetón sorprende al revelar que compra accesorios por Temu

Cada vez más se expanden los mercados en línea por lo que estos sitios web se han convertido en los favoritos de los compradores online que, desde la comodidad de su casa, adquieren sus productos favoritos a tan solo un clic.

Ante la amplia variación en los valores del mercado, algunos internautas han manifestado elegir estas opciones por la comodidad de los precios de sus productos favoritos.

No obstante, un reciente video de un famoso cantante de reggaetón se ha hecho viral en redes al revelar que hace compras por una aplicación.

Cantante de reggaetón compra por Temu

Se trata del cantante Austin Agustín Santos, más conocido artísticamente como Arcángel, quien se tomó las redes sociales para revelar su gusto por la aplicación estadounidense y su comodidad con los precios que maneja para realizar la compra de algunos accesorios, principalmente para sus mascotas.

Todo lo que tiene que ver con juguetes para mis perros o cosas para mis mascotas son de Temu, afirmó.

Así mismo, el puertorriqueño expresó su punto de vista ante las personas que suelen criticar la calidad de los productos de dicha aplicación ya que considera que “no todos” son de mala calidad. También aconsejó a los compradores a leer bien la descripción de todos los productos a la venta ya que en algunas ocasiones los tamaños pueden variar, de manera significativa.

No todo es malo, tienes que leer bien para no equivocarse con la compra porque a veces piensas que es así, pero viene más pequeño y es por no leer, explicó el artista.

Arcángel hará gira con De La Ghetto

Por otro lado, el puertorriqueño sorprendió nuevamente a sus seguidores al hacer oficial su gira internacional en compañía del cantante De La Ghetto. El anuncio lo realizó este último en medio de un panel musical en la Semana de la Música Latina.

Así mismo, añadió que la serie de conciertos contempla algunas ciudades en Estados Unidos y Latinoamérica al visitar países como Puerto Rico y República Dominicana.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que millones de fanáticos manifestaron su gran emoción ante el regreso del dúo estrella, que se separó en 2007 para consolidar sus carreras en solitario.