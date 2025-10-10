Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas

El modelo de negocio que redefinió el fast fashion global está a punto de dar un salto audaz, generando inquietud profunda en el sector comercial tradicional de varios países. Tras una década de dominio digital absoluto, la gigante marca china Shein incursionará en el mundo del retail con tiendas físicas en centros comerciales en Francia.

Esta estrategia, iniciada con aperturas confirmadas en grandes almacenes europeos como BHV Marais en París, ha encendido una señal de preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein a nivel global.

Los empresarios locales temen que la expansión física de la marca desestabilice el equilibrio competitivo y altere drásticamente los hábitos de consumo.

¿Shein será una amenaza para las tiendas físicas en centros comerciales?

Shein construyó su imperio sobre cimientos algorítmicos: precios imbatibles, inventario casi ilimitado y una producción ultrarrápida que desafió a competidores históricos.

Ahora, la firma busca consolidar su marca y fidelizar a sus millones de usuarios.

Sin embargo, para los comerciantes formales que asumen altos costos de arriendo, impuestos y cumplimiento normativo, esta expansión es vista como una amenaza existencial, impulsando una intensa preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein.

El temor a la competencia y la presión de precios de Shein

La principal causa de la preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein radica en el abrumador poder de fijación de precios de la compañía.

Gracias a sus economías de escala globales y una cadena de suministro altamente optimizada, Shein puede ofrecer productos a valores inalcanzables para los detallistas medianos y pequeños.

Si bien abrir locales físicos implica nuevos gastos operativos como arriendo, salarios y servicios, la empresa podría mitigar esos costos utilizando sus tiendas como eficientes puntos de recogida, devoluciones o showrooms, integrando perfectamente sus fortalezas digitales con su nueva presencia física.

Shein no puede ser el salvador de un sector al que ha contribuido a debilitar, mencionó la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

En Francia, por ejemplo, la reacción ha sido inmediata. Líderes gremiales y políticos han criticado la medida, calificándola de "preocupante" y una "falta de respeto" hacia los comerciantes que sustentan la economía local.

El debate se centra en la responsabilidad social de marcas que basan su ventaja en la producción masiva y a bajo costo, desafiando los esfuerzos por promover la sostenibilidad y la durabilidad en el producto.

Si la estrategia de tiendas físicas se replica en mercados como el latinoamericano, se abrirá un complejo frente jurídico y fiscal. La operación física obliga a Shein a cumplir con normativas locales que históricamente ha esquivado con su modelo digital transfronterizo: desde el pago de impuestos locales hasta leyes laborales y de protección al consumidor.

Además del aspecto regulatorio, la entrada física de Shein alteraría las dinámicas de consumo. La marca atrae a un segmento joven, altamente sensible al precio, que podría desviarse de las marcas nacionales y reducir el flujo de compradores hacia los actores tradicionales del retail.