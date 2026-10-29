Gobierno tiene listo el proyecto de reforma al Estado: las entidades que no irían más

El Termómetro Político conoció en primicia el proyecto de reforma al Estado que va a radicar próximamente el Gobierno nacional. El documento tiene 36 páginas y expone al detalle los cambios más importantes.

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La iniciativa parte de la apuesta de austeridad del presidente Abelardo de la Espriella. Lo más llamativo es que de las 209 entidades que hay en el Ejecutivo, se eliminarían, suprimirían o fusionarían 105 entidades, más del 50 %.

De 209 a 104 entidades en el Ejecutivo

Esto, contando ministerios, agencias, direcciones, superintendencias y demás. Así las cosas, quedarían 104 entidades que conformarían al Ejecutivo.

Por un lado, se reorganizarían los seis departamentos administrativos y solo quedarían dos: el de Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo (hoy es el DNP) y el Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública (hoy es el DANE).

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También, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Cultura quedarían en uno solo; y el Ministerio de Educación se fusionaría con el Ministerio de Ciencias.

Sin embargo, seguiría habiendo 18 ministerios, debido a que se crearían dos: el Ministerio de Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza (lo que actualmente es el Departamento Administrativo de Presidencia – DAPRE) y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia (lo que actualmente es el Departamento de Prosperidad Social – DPS).

Los demás ministerios se mantendrían, aunque recogerían funciones de otras entidades con el propósito de centralizar la acción del Estado. El ahorro sería de 8.6 billones de pesos gracias a estos cambios que se enfocan mayormente en eliminar la duplicidad de funciones.

Así quedaría el Ejecutivo