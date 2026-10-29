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Gobierno tiene listo el proyecto de reforma al Estado: las entidades que no irían más

El Termómetro Político conoció en primicia el documento que detalla los recortes más importantes.

Maritza Aristizábal

octubre 29 de 2026
08:37 p. m.
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El Termómetro Político conoció en primicia el proyecto de reforma al Estado que va a radicar próximamente el Gobierno nacional. El documento tiene 36 páginas y expone al detalle los cambios más importantes.

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La iniciativa parte de la apuesta de austeridad del presidente Abelardo de la Espriella. Lo más llamativo es que de las 209 entidades que hay en el Ejecutivo, se eliminarían, suprimirían o fusionarían 105 entidades, más del 50 %.

De 209 a 104 entidades en el Ejecutivo

Esto, contando ministerios, agencias, direcciones, superintendencias y demás. Así las cosas, quedarían 104 entidades que conformarían al Ejecutivo.

Por un lado, se reorganizarían los seis departamentos administrativos y solo quedarían dos: el de Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo (hoy es el DNP) y el Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública (hoy es el DANE).

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También, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Cultura quedarían en uno solo; y el Ministerio de Educación se fusionaría con el Ministerio de Ciencias.

Sin embargo, seguiría habiendo 18 ministerios, debido a que se crearían dos: el Ministerio de Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza (lo que actualmente es el Departamento Administrativo de Presidencia – DAPRE) y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia (lo que actualmente es el Departamento de Prosperidad Social – DPS).

Los demás ministerios se mantendrían, aunque recogerían funciones de otras entidades con el propósito de centralizar la acción del Estado. El ahorro sería de 8.6 billones de pesos gracias a estos cambios que se enfocan mayormente en eliminar la duplicidad de funciones.

Así quedaría el Ejecutivo

  1. Ministerio de la Presidencia, Administración Pública y Capacidad del Estado.
  2. Ministerio del Interior, Democracia, Convivencia y Gobernanza Territorial.
  3. Ministerio de Defensa, Seguridad y Soberanía Nacional.
  4. Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
  5. Ministerio de Justicia y Estado de Derecho.
  6. Ministerio de Hacienda, Finanzas Públicas y Estabilidad Fiscal.
  7. Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Cuidados y Familia.
  8. Ministerio de Salud y Bienestar.
  9. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
  10. Ministerio de Educación, Ciencia y Conocimiento.
  11. Ministerio de Cultura, Deporte, Recreación y Vida Activa.
  12. Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria.
  13. Ministerio de Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática.
  14. Ministerio de Vivienda, Agua, Ciudades y Ordenamiento Territorial.
  15. Ministerio de Infraestructura, Transporte y Logística.
  16. Ministerio de Minas, Energía y Transición Energética.
  17. Ministerio de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Transformación Digital.
  18. Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y Desarrollo Productivo.
  19. Departamento Administrativo de Planeación, Inversión y Desarrollo Nacional.
  20. Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública.
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