Él es el joven que logró un ICFES perfecto: hito histórico en Colombia

Un nombre resuena con fuerza en el panorama educativo nacional: Samuel Huertas Moreno. Este joven de 17 años es estudiante del colegio rural María Medina, ubicado en el municipio de Fosca, Cundinamarca y logró una hazaña inédita al obtener la máxima puntuación posible en el ICFES, un resultado de 500 sobre 500.

Este logro no solo es un triunfo personal, sino un potente mensaje sobre el potencial de la educación de calidad fuera de los grandes centros urbanos de Colombia. El ICFES Perfecto 500/500 de Samuel se convierte en un referente de excelencia académica en el país.

¿Cómo logró Samuel Huertas un puntaje perfecto en el ICFES?

El resultado, que rápidamente se hizo público, generó una oleada de felicitaciones, encabezada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Foto: Gobernación de Cundinamarca

La autoridad regional enfatizó que esta calificación no es producto del azar, sino del compromiso y del éxito de un modelo pedagógico que combina la disciplina estudiantil con un fuerte apoyo institucional.

Este hito subraya que la dedicación, respaldada por un entorno de enseñanza efectivo, puede generar los mejores resultados.

La fórmula del éxito de Samuel Huertas con excelente exámen en el ICFES

El logro de Huertas Moreno tiene su base en un esfuerzo colectivo. Docentes y directivos del colegio María Medina atribuyen el resultado a la combinación de la disciplina inquebrantable de Samuel y a un modelo educativo que integra las nuevas tecnologías con un acompañamiento personalizado.

Sus profesores lo han descrito como un estudiante con una curiosidad natural, una gran capacidad de trabajo y una madurez excepcional para su edad.

El impacto del puntaje máximo trasciende el reconocimiento. Obtener el ICFES Perfecto 500/500 abre un abanico ilimitado de posibilidades para el futuro universitario de Samuel Huertas. Con esta calificación, el joven podría tener asegurado el acceso a programas de excelencia y becas en las principales universidades, tanto públicas como privadas, de Colombia.

Su historia es un testimonio inspirador de cómo el esfuerzo y la constancia pueden transformar por completo el destino de un estudiante.