¿Quiénes son los más afectados con una inflación alta en Colombia? Esto dicen los expertos

Luego de conocer la cifra anual de inflación del 2022 que se ubicó en 13.1%, el doble en comparación al año anterior, la economía colombiana se prepara para un año complejo en cuestión de un alza de precios, aumento en el costo de vida y las nuevas presiones para el bolsillo de los hogares.

Este inicio de año ha estado marcado por una coyuntura económica entre el aumento de tasas de interés del Banco de la República, que posiciona a Colombia como el quinto país de la región con las tasas más altas. Un incremento en los costos de producción que sube el precio de los productos, y este jueves volvimos a ver un dólar cercano a los $5.000 pesos en su negociación intradía.

Un conjunto de factores que, aunque no se presentan exclusivamente en Colombia, pues se debe a un fenómeno global, sí se sentirá en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en un sector de la población. NoticiasRCN.com consultó a Eduardo Gómez, un experto en economía, profesor en City University of New York (CUNY), quien fue investigador del Banco de la República, para analizar dicho panorama.

¿Quiénes son los más afectados con una inflación tan alta?

Una inflación alta es muy costosa especialmente para aquellas personas que no se pueden cubrir contra el aumento del IPC, por ejemplo, los asalariados que son a quienes se les incrementa su remuneración una vez al año y si la inflación está por encima del incremento que se pactó al inicio del año, pues pierden con ello su capacidad adquisitiva.

Las personas más pobres también son las más afectadas, porque especialmente en este caso la inflación en Colombia ha estado jalonada, por alimentos y por energía, no solo en Colombia también en Estados Unidos y en el resto del mundo.

¿A qué se debe la inflación anual en 13.1%?

Estos rubros de alimentos y energía se han incrementado buena parte por el conflicto de Ucrania y Rusia que han encarecido bastante el gas y los cereales, específicamente el trigo, que es un insumo muy importante en la cadena alimenticia.

Además, otro factor ha sido el entorpecimiento de las cadenas de suministro de los productos que desde la pandemia no han venido operando igual que operaban antes en países desarrollados, por ejemplo, hoy es difícil conseguir personas que trabajen en supermercados en otros países y eso ha encarecido los costos de los productos, en Colombia no es tanto el caso, pero si se encarece la producción de algunos alimentos importados o que tienen un componente importado nos afecta directamente.

¿Subir las tasas de interés está funcionando?

El dato de inflación de 13.1% es muy alto, una cifra que no veíamos desde hace mucho tiempo en Colombia, hace unos 20 años cuando empezó el proceso desinflacionario después de la crisis financiera de 1998 al 2000. Y, es preocupante porque el Banco de la República ha subido mucho su tasa de interés y eso se ve reflejado en los costos del crédito tanto para los hogares y para las empresas.

Las tasas de interés de las tarjetas de crédito están oscilando alrededor del 40%, que es una tasa altísima y aun así la inflación no cede.

Es un panorama alarmante porque probablemente se espera que el Banco de la República para controlar esa inflación pueda seguir subiendo las tasas de interés aún más y no den tregua.

Quizá pronto veremos la tasa de interés del Banco de la República en 13%.

Si en el 12% estábamos como el quinto país del mundo con tasas de interés de política monetaria más altas, con un aumento de 100 puntos básicos, quedaríamos entre los tres países con tasas más altas.