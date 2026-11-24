El precio del dólar abrió la jornada de este 24 de noviembre de 2026 en 3.530,00, de acuerdo con el reporte del Banco de la República de Colombia.

Sin embargo, subió paulatinamente desde las 8:00 de la mañana y, finalmente, cerró con tendencia al alza y alcanzó un precio no visto hace aproximadamente seis meses.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 24 de noviembre de 2026

A la 1:00 de la tarde de este 24 de noviembre de 2026, el dólar cerró exactamente en 3.617,250 pesos.

Es decir que, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo un incremento considerable de 87,25 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado quedó en 3.592,152 pesos y la Tasa Representativa del Mercado está en 3.505,92 pesos, alcanzando su nivel más alto en más de cinco meses.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

Desde las primeras horas de este 24 de noviembre de 2026, en promedio, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.

Bogotá: 3.350 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.410 pesos para que los vendan.

Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.400 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.480 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y 3.610 pesos para que los vendan.

Así se ha movido la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

Desde el último viernes, la Tasa Representativa del Mercado ha presentado las siguientes modificaciones: