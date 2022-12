Además del descuento de 50%, habrá otra rebaja del 10% en el Soat: ¿para quiénes?

Desde este lunes 19 de diciembre empezó a regir el descuento de 50% en el Soat para más de 10 millones de motos, taxis y buses de servicio público. También hay una rebaja de 10% para otro tipo de vehículos, pero solo estará vigente hasta el próximo 31 de este mes.

Los problemas que generó este seguro en el país llevaron a los conductores a manifestarse en las calles por cuenta de los altos precios y las dificultades para adquirir la póliza. Las aseguradoras que venden el Soat también expresaron sus dificultades por cuenta de la evasión y el uso indebido de este seguro obligatorio.

Lo cierto es que en el país no hay ningún vehículo autorizado para circular por las vías sin tener el Soat, por ello el Gobierno Nacional anunció que con el fin de que todos los conductores lo adquieran, haría un descuento para unas categorías específicas que incluyen motos de bajo cilindraje y vehículos de servicio público.

Luego de este anunció toda una polémica se desató por la fecha en la que comenzaría a regir la medida, el día fue aplazado y finalmente este 19 de diciembre comenzó a regir.

El descuento del 50% aplica para:

Ciclomotores

Motos menores a 200 CC

Motocarros

Taxis y microbuses urbanos

Servicio público urbano

Buses y busetas

Vehículos de servicio público intermunicipal

Tricimotos

Cuadriciclos

Motocarros de cinco pasajeros

Autos de negocios como son los de enseñanza automotriz, carros fúnebres y automóviles

Vehículos destinados al alquiler

Por otra parte, hasta el 31 de diciembre aplicará un descuento del 10% para los vehículos que no cometieron infracciones en 2020 y 2021.

El Gobierno Nacional otorga la rebaja a través de un decreto y no a través de una ley, porque el Congreso no puede dar deducciones puntuales a través de estos mecanismos. Cabe aclarar que los descuentos incluidos solo aplican para las tarifas del Soat, otros servicios adicionales que se cancelan con el seguro, como el Runt, no tienen reducción.